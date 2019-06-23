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Гимнастка Екатерина Галкина выиграла серебро II Европейских игр

23.06.2019 - 15:32

Новости Беларуси. Екатерина Галкина стала второй в упражнении с обручем на соревнованиях по художественной гимнастике на II Европейских играх.    

Белоруска получила от судей 21,750 балла. Золото завоевала российская гимнастка Дина Аверина с результатом 22,850 балла, на третьей строчке Влада Никольченко из Украины – 21,450 балла.  

Это вторая медаль Екатерины Галкиной на нынешних Европейских играх. Накануне спортсменка завоевала в индивидуальном многоборье бронзу. Впереди у гимнасток соревнования с мячом, лентой и булавами.  

II Европейские игры в Минске. Сколько медалей уже в копилке белорусов (читать далее).  

Люди в материале: Екатерина Галкина, Дина Аверина, Влада Никольченко
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Президент Беларуси: «Успехи белорусских самбистов станут хорошим ориентиром для всех членов национальных команд»

Новости Беларуси. И третий золотой успех – в самбо. Сильнейшим стал Александр Кокша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В финале, имея высочайший темп схватки, он не оставил сопернику ни малейшего шанса, – заметил глава государства.

А то, что успехи белорусских самбистов станут хорошим ориентиром для всех членов национальных команд за звание победителей Европейских игр, – это подчеркнул Александр Лукашенко, поздравляя с золотом самбистку Анжелу Жилинскую.

Серебро Екатерины Галкиной. Победа гимнастки на II Европейских играх в 10 фото



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