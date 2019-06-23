Гимнастка Екатерина Галкина выиграла серебро II Европейских игр

23.06.2019 - 15:32

Новости Беларуси. Екатерина Галкина стала второй в упражнении с обручем на соревнованиях по художественной гимнастике на II Европейских играх.

Белоруска получила от судей 21,750 балла. Золото завоевала российская гимнастка Дина Аверина с результатом 22,850 балла, на третьей строчке Влада Никольченко из Украины – 21,450 балла.

Это вторая медаль Екатерины Галкиной на нынешних Европейских играх. Накануне спортсменка завоевала в индивидуальном многоборье бронзу. Впереди у гимнасток соревнования с мячом, лентой и булавами.