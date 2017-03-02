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Гиоргию Маргвелашвили вручили диплом почетного профессора БНТУ

02.03.2017 - 13:50

Новости Беларуси. Программа пребывания грузинского лидера в Беларуси не ограничилась только официальной частью. 2 марта Гиорги Маргвелашвили побывал в БНТУ, где встретился и пообщался с преподавателями и студентами университета.

Как отметил высокий гость, закавказская страна сейчас активно развивает инфраструктуру, однако в последнее время столкнулась с проблемой: в Грузии не хватает технических специалистов.

Именно потому встреча прошла в БНТУ. Белорусские коллеги готовы поделиться опытом, в том числе в области подготовки кадров. Сегодня в разработке несколько совместных образовательных проектов. В частности, по интегрированному обучению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Хрусталев, ректор Белорусского национального технического университета:
Два года обучаются молодые люди непосредственно в Грузии, параллельно они изучают русский язык и потом на старшие курсы они переходят на обучение к нам через переводные экзамены. Здесь мы изучаем именно специальности, направленные на крепление, расширение реального сектора экономики.

Сегодня же Гиоргию Маргвелашвили вручили диплом почетного профессора университета. Это звание грузинскому лидеру присвоено за большую поддержку в развитии дружественных связей с Беларусью и партнерских отношений с университетом.

Гиорги Маргвелашвили поблагодарил коллектив ВУЗа за такое решение и пообщел оказывать поддержку и дальше.

Гиоргию Маргвелашвили вручили диплом почетного профессора БНТУ

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Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
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