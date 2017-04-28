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Глава администрации Фрунзенского района: мы за то, чтобы дети оставались в семье, которая сможет их воспитать

28.04.2017 - 20:56

Новости Беларуси. Дети под крылом государства. Педагоги, медики, сотрудники МЧС и МВД сегодня в очередной раз навестили неблагополучные семьи. Рейд показал, что в некоторых случаях обещание благоустроить жилье так и осталось невыполненным.

Также по-прежнему открыты вопросы посещения ребятами школы и наличия пожарных извещателей.

А некоторые семьи отказываются от бесплатных путевок в детский санаторий.

Артём Цуран, глава администрации Фрунзенского района:
Мы за то, чтобы дети оставались в семье, но семье такой, которая сможет их воспитать, дети будут накормленные, сытые, одетые. Но если видим, что семья не идет на контакты и ситуация обостряется, конечно, мы принимаем решение об изъятии детей. Подчеркну,

за 2016 год 7 детишек вернулись в свои семьи в связи с тем, что родители встали на путь истинный.  

Глава администрации Фрунзенского района: мы за то, чтобы дети оставались в семье, которая сможет их воспитать

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