Глава администрации Фрунзенского района: мы за то, чтобы дети оставались в семье, которая сможет их воспитать

Новости Беларуси. Дети под крылом государства. Педагоги, медики, сотрудники МЧС и МВД сегодня в очередной раз навестили неблагополучные семьи. Рейд показал, что в некоторых случаях обещание благоустроить жилье так и осталось невыполненным.

Также по-прежнему открыты вопросы посещения ребятами школы и наличия пожарных извещателей.

А некоторые семьи отказываются от бесплатных путевок в детский санаторий.

Артём Цуран, глава администрации Фрунзенского района:

Мы за то, чтобы дети оставались в семье, но семье такой, которая сможет их воспитать, дети будут накормленные, сытые, одетые. Но если видим, что семья не идет на контакты и ситуация обостряется, конечно, мы принимаем решение об изъятии детей. Подчеркну,