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Глава государства о декрете №3: «Если вы предложите какую-то иную альтернативу, как заставить их работать, я отступлю»

21.04.2017 - 21:59

Новости Беларуси. Одна из болевых точек – проблема занятости. Сейчас в стране около 350 тысяч безработных. Цифра большая, но стоит вспомнить, что за полтора года в отечественный рынок труда влились десятки тысяч беженцев из Украины.

Посыл главы государства: специалистов на производствах сохранить, предприятиям поддержать, всех желающих обеспечить работой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Очень серьезная проблема занятости граждан, прежде всего – неконкурентоспособных на рынке труда. Их тоже надо занять.

Куда их девать, их же 350 примерно тысяч человек?

Для них предусмотрены бронирование рабочих мест в различных организациях, приоритетное направление на обучение. Мы и дальше будем держать этот вопрос на контроле. В то же время следует заботиться о материальной поддержке безработных. Важно, чтобы они были социально защищены, но прежде всего необходимо, чтобы человек сам стремился трудоустроиться. А наша задача – помочь ему в этом. Руководителям на местах дано поручение:

до 1 мая текущего года предоставить возможность трудоустроиться всем, кто в этом нуждается и кто хочет работать.

Уже не первый месяц не утихают словесные баталии вокруг третьего декрета Президента. Но проблема нежелающих трудиться и участвовать в софинансировании государственных расходов гораздо глубже норм конкретного документа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:
350 тысяч человек. Что будем с ними делать? Если вы предложите какую-то иную альтернативу, другую, как заставить их работать, я отступлю. Поэтому эта проблема остается. Но я не могу согласиться и с концепцией. Мы должны делать выводы из того, что произошло. Да, мы плохо его на местах реализовали и прочее.

Но кивать только на места, сбрасывая с себя ответственность – не тот путь.

У нас вертикаль власти, наверху которой находится Президент, и вы тоже не в стороне от нее. Поэтому и мы несем за это ответственность. Поэтому встает вопрос: что будем дальше делать? Как будем из этого выходить?

И вот я хотел бы услышать ответ от наших парламентариев.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.

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