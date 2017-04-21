новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Глава государства о практической стороне высшего образования: «Со второго, а может, и в конце первого курса их тащить на поле, к станку»

21.04.2017 - 23:17

Новости Беларуси. Менять подходы к образованию подталкивает сама жизнь. Выбор профессии должен стать осмысленным, а образование и производство отныне будут работать в «одной связке».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я неоднократно подчеркивал: студентов последних курсов надо включать в процессы производства. И не только последних. Надо со второго, а может, и в конце первого курса их тащить на поле, к станку и так далее.

Если он почувствует, что он не туда пришел, он уйдет с первого или со второго курса.

А так мы ему дадим образование, он придет через четыре-пять лет к станку или в поле и поймет, что не туда. А деньги мы затратили колоссальные!

В этом году диплом специалиста получат 80 тысяч выпускников ВУЗов.

И всех нужно обеспечить первым рабочим местом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Анисимова, студентка 1-го курса Академии управления при Президент Республики Беларусь:
Я полностью согласна с тезисом Президента, что не работа должна искать человека, а человек должен искать работу. Так как я являюсь студенткой первого курса, мне уже очень интересно, где я могу проявить свои навыки, какие возможности вообще меня ждут, где я могу работать в дальнейшем.

Александр Бурда, студент 4-го курса Академии управления при Президент Республики Беларусь:
Что весьма отрадно, Президент очень тепло относится к молодежи Республики Беларусь, возлагает на нас определенные надежды, которые мы, безусловно, обязаны оправдать.

Глава государства о практической стороне высшего образования: «Со второго, а может, и в конце первого курса их тащить на поле, к станку»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
Президент Беларуси: «Неимоверно трудно было завоевать эту свободу, но значительно труднее будет отстоять ее»
Александр Лукашенко: «Как только мне докладывают хоть один факт с запахом коррупции, немедленно моя санкция на принятие действенных мер»
Александр Лукашенко: «Как только мне докладывают хоть один факт с запахом коррупции, немедленно моя санкция на принятие действенных мер»
«В ближайшее время реформируем полностью федерации, Национальный олимпийский комитет перестраивается»
«В ближайшее время реформируем полностью федерации, Национальный олимпийский комитет перестраивается»
«Усложняя процесс обучения и подбрасывая сложные учебники в школу, мы отталкиваем детей от получения знаний»
«Усложняя процесс обучения и подбрасывая сложные учебники в школу, мы отталкиваем детей от получения знаний»
«Нужно сообща обеспечить прямую, оперативную связь власти и народа»
«Нужно сообща обеспечить прямую, оперативную связь власти и народа»
Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
Александр Лукашенко о доверии между бизнесом и властью: «Работать без оглядки и понимать, что никто не начнет выколачивать взятки»
Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
Президент Беларуси о зарплате в Br1000: «Должен вам сказать, что почти все зависит от руководителей. Почти»
Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
Глава государства о декрете №3: «Если вы предложите какую-то иную альтернативу, как заставить их работать, я отступлю»
Все новости по теме Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru