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Глава государства рассказал школьникам о том, как стать Президентом

26.05.2017 - 23:50

Новости Беларуси. 26 мая день Александр Лукашенко провел в обществе школьников. Встреча прошла в одном из столичных учреждений образования, где в формате дискуссии три сотни молодых людей и Президент обсудили самые разные темы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все ребята внимательно слушали, а потом с детской непосредственностью спросили:

как все-таки стать Президентом?

Александр Лукашенко:
Я не знаю, как я стал Президентом, и я не могу дать вам совет, как стать.

Только одно: живите честно – это будет ваш багаж.

Старайтесь с малых лет, с детства, создать этот багаж, чтобы он потом работал на вас. Потому что допустив где-то в жизни, особенно в этой – открытость такая, ее трудно будет исправить. А если ты захочешь стать Президентом, посмотрят все. Поэтому не допускай в жизни того, что может навредить. Делай свою жизнь честно, искренне и старайся больше дать людям, чем взять.

О других темах беседы Президента со школьниками в видеоматериале.

Глава государства рассказал школьникам о том, как стать Президентом

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