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Глава МИД Венгрии 14 января посетит Беларусь с официальным визитом

14.01.2019 - 09:31

Новости Беларуси. Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии – с официальным визитом 14 января в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске Петер Сийярто встретится со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем. Стороны обсудят актуальные вопросы взаимодействия Минска и Будапешта. Акцент в переговорах будет сделан на экономику. Среди перспективных направлений для сотрудничества – сельское хозяйство и промышленная кооперация, финансовая сфера, строительство, туризм, инновации.

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Глава МИД Венгрии 14 января посетит Беларусь с официальным визитом

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