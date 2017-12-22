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Главная цель – создать условия, чтобы мировые IT-компании приходили в Беларусь: Лукашенко подписал декрет «О развитии цифровой экономики»

22.12.2017 - 13:49

Новости Беларуси. Декрет «О развитии цифровой экономики» подписан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 22 декабря Президент Беларуси встречается во Дворце Независимости с представителями деловых кругов.

Александр Лукашенко уверен, что предприниматели должны активнее развивать бизнес в малых городах и на селе. Сейчас в стране нет никаких препятствий для развития бизнеса. Основательно упрощены условия для старта деловых инициатив. Глава государства отметил, что он поддержал все предложения предпринимателей, какие бы сложные темы они ни затрагивали. Шаг к новому развитию цифровой экономики – тому подтверждение.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Осенью мной подписан целый пакет документов: декрет, семь указов, призванных дать мощный импульс развитию частного сектора экономики. Речь идет об устранении избыточных административных барьеров, которые, по вашим словам, заявлениям, тормозят деловую инициативу.

Сегодня необходимо активно идти вперед, не бояться рисковать и открывать новые направления. Именно поэтому мной вчера был подписан, как я и обещал, декрет «О развитии цифровой экономики». Его главная цель – создать такие условия, чтобы мировые IT-компании приходили в Беларусь, открывали здесь свои представительства, центры разработок, создавали востребованный в мире продукт.

Вторая цель декрета – инвестиции в будущее. Это IT-кадры и образование.

Третья – внедрение новейших финансовых инструментов и технологий. Ведущие экономики мира еще только присматриваются к этому новому явлению. Беларусь становится фактически первым в мире государством, которое открывает широкие возможности для использования технологии блокчейн. У нас есть все шансы стать региональным центром компетенций в этой области. Более того, с принятием декрета мы не только создали условия для развития в Беларуси IT-сферы, но и приобрели уникальные конкурентные преимущества для привлечения технологий, капиталов и, главное, умных и талантливых людей со всего мира. Так мы планируем. Этот декрет, наряду с пакетом принятых решений для бизнеса должен позволить Беларуси стать на путь опережающего развития.

Сегодня я хочу услышать от вас честный ответ на вопрос: оптимальны ли принятые меры? Чтобы мы в новый год не вошли со старым багажом, который надо было сбросить в этом году.

Президент подчеркнул, что отныне все предложения бизнес-среды становятся обязательными для рассмотрения. Местная власть и контролирующие органы не должны чинить никаких преград, а лишь помогать развитию деловой инициативы.

Малый и средний бизнес – важнейшая составляющая устойчивого развития экономики страны – уверен Президент. Вместе с тем, все решения в части либерализации условий для ведения бизнеса необходимо реализовать в максимально короткие сроки.

Главная цель – создать условия, чтобы мировые IT-компании приходили в Беларусь: Лукашенко подписал декрет «О развитии цифровой экономики»

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