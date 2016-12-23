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Главная елка во Дворце Республики: маленьких гостей Александр Лукашенко поздравил с наступающими праздниками

23.12.2016 - 13:30

Новости Беларуси. Новогодний хоровод закружил 23 декабря более 2 тысяч ребят со всей страны. Главная ёлка зажглась во Дворце Республики и по традиции стала кульминацией благотворительной акции «Наши дети». В эти минуты праздник во Дворце Республики продолжается.

В зрительном зале – дети-сироты, ребята из многодетных семей, воспитанники домов-интернатов, а также победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований.

По традиции новогоднее настроение с детьми разделил Президент.

До начала сказочного представления Александр Лукашенко пожелал юным гостям благотворительного бала, чтобы дружба, мир и взаимопомощь помогали одерживать победы.

Глава государства отметил, что в Беларуси создаются все условия, чтобы дети могли раскрыть свои способности и таланты. 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
К нам пришли самые долгожданные зимние праздники. Это особое время, когда хочется сделать что-то доброе, подарить окружающим  радость и хорошее настроение. Нам с вами в этом году повезло – до Нового года ещё неделя, а мы начинаем уже праздновать этот Новый год и будем праздновать его, наверное, до 7 января включительно, конга закончатся рождественские праздники.

Это большой период в вашей годовой деятельности. Я очень хочу, чтобы вы встретили этот замечательный праздник счастливыми,

чтобы каждый ребёнок получил любовь и заботу всех нас – взрослых людей.

Мне как Презіденту страны очень хочется, чтобы вы, ребята, счастливо жили в окружении родных и близких, с оптимизмом смотрели в будущее, верили в лучшее. А если у кого-то это не получается, вы должны знать – в стране очень много добрых, отзывчивых людей, которые никого не оставят в беде.

И главное, чтобы вы всегда любили свою родину, заботились о её благосостоянии, ценили мир и согласие.

Которые царят у нас для этого вы должны хорошо учится, трудится, помогать старшим – родителям, учителям, воспитателям. Пусть в новом году сбудутся самые заветные мечты, ваши мечты, а ваши родители, педагоги гордятся вашими достидениями. Словом, пусть ваша мечта каждого сотанет мечтой ваших родителей, ваших друзей, ваших учителей. Будьте счастливы! С наступающим Новым годом!          

Самая зрелищная часть праздника – новогодняя сказка.

Традиции главной елки страны не меняются. А вот спектакль – каждый раз сюрприз. В 2016 году ребят снова ждала премьера — авторский мюзикл  под названием «Хрустальная мелодия». Это трогательная история, произошедшая в городе мастеров с маленьким скрипачом Янкой.

Ему придется преодолеть испытания, подружиться со сказочными персонажами, создать хрустальную скрипку и победить огромного дракона. Герои сказки поймут, что самое сильное в мире - это доброе сердце и родительская любовь, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Главная елка во Дворце Республики: маленьких гостей Александр Лукашенко поздравил с наступающими праздниками
Главная елка во Дворце Республики: маленьких гостей Александр Лукашенко поздравил с наступающими праздниками
Фото. Главная елка во Дворце Республики: маленьких гостей Александр Лукашенко поздравил с наступающими праздниками
Главная елка во Дворце Республики: маленьких гостей Александр Лукашенко поздравил с наступающими праздниками
Фото. Главная елка во Дворце Республики: маленьких гостей Александр Лукашенко поздравил с наступающими праздниками

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