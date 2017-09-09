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Главное богатство, душа нашей столицы – это люди: Александр Лукашенко поздравил Минск с юбилеем

09.09.2017 - 15:22

Новости Беларуси. Минск 9 сентября отмечает 950-летие с момента первого упоминания в хрониках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В историю столицы вписано немало героических и трагических страниц.

Но всякий раз, пройдя через суровые испытания, город находил в себе силы к возрождению, и сегодня с гордостью носит почетное звание «город-герой». Об этом говорится в поздравлении Президента Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сохраняя свой неповторимый архитектурный облик, Минск с каждым годом развивается, прирастает новыми жилыми кварталами, культурными и спортивными объектами, уютными парками и скверами. И все же главное богатство, душа нашей столицы – это люди.

Уверен, что благодаря вашим талантам, дорогие минчане, вашим смелым идеям, трудолюбию и гостеприимству город станет еще краше и уютнее.

Главное богатство, душа нашей столицы – это люди: Александр Лукашенко поздравил Минск с юбилеем

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