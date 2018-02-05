«Главное, психологически не сломаться». Что Гришин пожелал белорусским олимпийцам перед Играми

Новости Беларуси. Человеку большого спорта в повседневной жизни часто недостает адреналина, ведь на горизонте всегда маячат еще непокоренные вершины, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. И они зовут, зовут...

В нашей программе Алексей Гришин, олимпийский чемпион и бронзовый призер по фристайлу, обратился к белорусским олимпийцам с пожеланиями и советами.

Алексей Гришин, олимпийский чемпион по фристайлу:

Я испытываю такое ощущение, как бы представляю себя там тоже чуть-чуть. Конечно, атмосферу в Олимпийской деревне, когда все спортсмены заезжают, встречаются – конечно, я ощущаю это тоже.

Хотели бы там оказаться?

Алексей Гришин:

Хотел бы. Не знаю, хотел бы я там выступать, прыгать. Но, как зритель, хотел бы.

С точки зрения профессионала Кушниру под силу повторить свой успех?

Алексей Гришин:

Я уверен, что под силу, главное, психологически не сломаться.

Я буду смотреть все выступления наших спортсменов, все шесть видов. Мне очень интересно, каков будет результат, как будут проходить соревнования, какие будут интриги в этих соревнованиях.

Всем спортсменам, участникам хочу пожелать, в первую очередь, психологической стабильности, выдержать эти соревнования, чтобы, естественно, удача не покидала. Ну и без травм, чтобы всё было хорошо! И вернуться сюда, в нашу страну, на Родину с победами.