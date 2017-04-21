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Главное выходить на корт и бороться, показывать свой лучший теннис: Александра Саснович о предстоящем поединке со сборной Швейцарии

21.04.2017 - 20:30

Новости Беларуси. Полуфинальная встреча Кубка федерации между Беларусью и Швейцарией все ближе. Сегодня прошла жеребьевка, на которой был определен порядок выхода на корт тенниисток.

Итак, завтрашнее противостояние сборных начнется со встречи Александры Саснович и Виктории Голубич. Так 22 апреля Арина Соболенко сыграет с Тимеа Бачински. А 23 апреля Саснович будет противостоять Бачински, а Соболенко — Голубич. В паре, Ольга Говорцова и Вера Лапко сразятся с Белиндой Бенчич и Мартиной Хингис, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александра Саснович, игрок сборной Беларуси по теннису:
Не впервой начинать первой. У меня уже есть опыт: первой, второй, мне без разницы, главное выходить на корт и бороться, показывать свой лучший теннис и делать все, что ты можешь.

Должен получиться очень интересный теннис при поддержке болельщиков, они огромную роль сыграют,

родителей, зрителей. Все должно, я надеюсь, произойти хорошо.

Алина Соболенко, игрок сборной Беларуси по теннису:
Будет игра с игроком высокого рейтинга, я буду стараться показать свой лучший теннис. Буду искать её слабые стороны и давить.

Мой теннис агрессивный, нападающий, я, так сказать, давлю на игроков.

Главное выходить на корт и бороться, показывать свой лучший теннис: Александра Саснович о поединке с игроком сборной Швейцарии 22 апреля

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