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Главный критерий – какие достопримечательности посетить: Минск попал в топ-30 мест, где можно отлично провести выходные

08.09.2017 - 03:12

Новости Беларуси. Минск вновь вошел в десятку лучших городов мира для путешествий на выходные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возглавил список хорватский Задар.

Конкурентами белорусской столицы были также шведский Мальме, болгарская Варна, Братислава в Словакии и Херес в Испании. Главными критериями отбора были достопримечательности, которые можно посетить в течение одного-двух дней, общий уровень гостеприимства и инфраструктуры, а также безопасность. 

Больше новостей экономики за 7 сентября здесь.

Главный критерий – какие достопримечательности посетить: Минск попал в топ-30 мест, где можно отлично провести выходные

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