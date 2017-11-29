Главный металлург МТЗ задержан с поличным при получении взятки от украинских партнеров

Новости Беларуси. Комитет государственной безопасности Беларуси установил коррупционную схему, в которой замешан ряд должностных лиц Минского тракторного завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С поличным при получении незаконного вознаграждения от украинских партнеров задержан главный металлург предприятия.

Посредником в этом случае выступал его сын.

Нечистым на руку оказался и начальник управления материально-технического обеспечения МТЗ. Его также обвиняют во взяточничестве. Всего установлено более 20 фактов. Речь идет о сумме в 40 тысяч долларов. Все фигуранты серых схем задержаны, сейчас они под стражей.