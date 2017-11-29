﻿ Главный металлург МТЗ задержан с поличным при получении взятки от украинских партнеров | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Главный металлург МТЗ задержан с поличным при получении взятки от украинских партнеров

29.11.2017 - 17:48

Новости Беларуси. Комитет государственной безопасности Беларуси установил коррупционную схему, в которой замешан ряд должностных лиц Минского тракторного завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С поличным при получении незаконного вознаграждения от украинских партнеров задержан главный металлург предприятия.

Посредником в этом случае выступал его сын.

Нечистым на руку оказался и начальник управления материально-технического обеспечения МТЗ. Его также обвиняют во взяточничестве. Всего установлено более 20 фактов. Речь идет о сумме в 40 тысяч долларов. Все фигуранты серых схем задержаны, сейчас они под стражей.

Главный металлург МТЗ задержан с поличным при получении взятки от украинских партнеров

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Дело о промышленных шпионах в Бресте: за взятку в 2500 долларов двое мужчин хотели получить формулу дорожной краски
Дело о промышленных шпионах в Бресте: за взятку в 2500 долларов двое мужчин хотели получить формулу дорожной краски
Изображение носит иллюстративный характер
Бывший заместитель министра по ЧС приговорен к 8 годам лишения свободы
Наложен арест на имущество стоимостью миллион долларов: подробности задержания чиновника из Госстандарта
Наложен арест на имущество стоимостью миллион долларов: подробности задержания чиновника из Госстандарта
Парламент Канады принял закон «О жертвах коррумпированных иностранных правительств»
Парламент Канады принял закон «О жертвах коррумпированных иностранных правительств»
«Преступными действиями причинен существенный вред государственным интересам»: вынесен приговор бывшим топ-менеджерам Беларусбанка
«Преступными действиями причинен существенный вред государственным интересам»: вынесен приговор бывшим топ-менеджерам Беларусбанка
«Ошмянская таможня прекратит свое существование»: после вынесения приговора по делу о взятках решена судьба организации
«Ошмянская таможня прекратит свое существование»: после вынесения приговора по делу о взятках решена судьба организации
Оглашен приговор по делу о взятках на Ошмянской таможне
Оглашен приговор по делу о взятках на Ошмянской таможне
Экс-президент Бразилии приговорен к 9,5 годам тюрьмы
Экс-президент Бразилии приговорен к 9,5 годам тюрьмы
Все новости по теме Коррупция
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru