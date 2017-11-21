﻿ Главный тренер сборной Беларуси Наталья Трофимова рассказала о том, как работается в сборной | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Неделя спорта

Главный тренер сборной Беларуси Наталья Трофимова рассказала о том, как работается в сборной

21.11.2017 - 17:20

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» − главный тренер сборной Беларуси Наталья Трофимова и исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола Анастасия Маринина.

Наталья, первый вопрос к вам. Он, наверное, такой не очень типичный, не совсем о спорте. Общаясь с тренерами-мужчинами, я не раз слышал сетования о том, как трудно работать в женском коллективе. Там склоки, всякого хватает. И ревность, и интриги. Не ощутили вы этого?

Наталья Трофимова, главный тренер сборной Беларуси:
Конечно же, женский коллектив – всегда взрывная масса, которая в любой момент может выбухнуть, но также в любой момент может погаснуть, как будто бы ничего не было. Стараемся, по крайней мере, мой тренерский штаб, включая всех докторов, массажистов, подобрать индивидуальный подход, естественно к каждому игроку, учитывая их психоэмоциональный портрет, что тоже очень важно.

И не забываем, что в команде очень много амбициозных личностей. Они лидеры своих команд там, где играют за клубы. Нам надо всю эту мешанину привести к общему знаменателю.

Главный тренер сборной Беларуси Наталья Трофимова рассказала о том, как работается в сборной

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Веремеенко, Гаспер, Снытина и команда: анализируем игру белорусских баскетболисток в квалификационном турнире к ЧЕ-2019
Веремеенко, Гаспер, Снытина и команда: анализируем игру белорусских баскетболисток в квалификационном турнире к ЧЕ-2019
Что изменилось с приходом Натальи Трофимовой на должность главного тренера женской сборной Беларуси по баскетболу?
Что изменилось с приходом Натальи Трофимовой на должность главного тренера женской сборной Беларуси по баскетболу?
Баскетбол. Чего ждет от игры со сборной Турции главный тренер сборной Беларуси Наталья Трофимова
Баскетбол. Чего ждет от игры со сборной Турции главный тренер сборной Беларуси Наталья Трофимова
Единая лига ВТБ. «Цмокi» на последних секундах проиграли «Автодору»
Единая лига ВТБ. «Цмокi» на последних секундах проиграли «Автодору»
"Неделя спорта" за 19.11.2017
"Неделя спорта" за 19.11.2017
Женская сборная Беларуси победила команду Эстонии в рамках квалификации чемпионата Европы-2019
Женская сборная Беларуси победила команду Эстонии в рамках квалификации чемпионата Европы-2019
Женская сборная Беларуси по баскетболу сыграет в Минске с командой из Эстонии
Женская сборная Беларуси по баскетболу сыграет в Минске с командой из Эстонии
«Цмоки» 8 ноября добились второй победы в групповой стадии Кубка ФИБА
«Цмоки» 8 ноября добились второй победы в групповой стадии Кубка ФИБА
Все новости по теме Баскетбол
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru