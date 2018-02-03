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Главный тренер сборной Беларуси по баскетболу Наталия Трофимова родила мальчика

03.02.2018 - 12:33

Новости Беларуси. 2 февраля главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу родила сына.

По информации Белорусской федерации баскетбола, Наталия Трофимова назвала мальчика Фёдором. Вес новорожденного составил 3150 грамм, а его рост – 51 см.

БФБ поздравила Наталию с её мужем Борисом на официальном сайте и в социальных сетях. Не остались равнодушными подписчики в Instagram.

«Класс, поздравляем. Здоровья ей, и малышу»,

«Наталья, поздравляю с главной победой! Здоровья и счастья малышу и его родителям!»,

«Наташа, поздравляю!!! Огромного здоровья тебе и малышу, счастья в Ваш дом!!!».

Фото: БФБ

Наталия Трофимова возглавила сборную Беларуси осенью 2016 года. В ноябре 2017 года команда обошла конкуренток из Польши и Эстонии. Сейчас женская сборная ведёт подготовку к ЧЕ-2019. 10 февраля состоится квалификационный матч против команды Турции, а 14 февраля сборная Беларуси встретится со спортсменками Польши.

Осенью прошлого года Наталия рассказала о своей работе в сборной – здесь подробнее.

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