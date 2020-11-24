Главврач Городской станции скорой помощи: болеют около 4% наших сотрудников, но это абсолютно не критическая цифра
Новости Беларуси. Все минские бригады скорой помощи работают в штатном режиме. Проблем с нехваткой машин нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
24 ноября на отдельных Telegram-каналах появилась информация о том, что минским медикам не хватает автомобилей, вместо скорых начали использовать такси.
Как нашей съемочной группе рассказали на Городской станции скорой помощи, врачи продолжают выезжать абсолютно на все вызовы. Причиной небольшой задержки могут стать лишь технические процедуры. После посещения больных врачи обязательно меняют защитные костюмы, а автомобили проходят санобработку. А потому минчан просят отнестись к этому с пониманием.
Александр Жинко, главный врач Городской станции скорой медицинской помощи:
Сегодня у нас работают 167 бригад круглосуточно. Это наш расчетный норматив. Все у нас есть. Болеют сегодня около 4 % наших сотрудников, но это абсолютно не критическая цифра. Просто для примера: это около 50 человек, в пик весной было больше 110.
И такой вопрос (он не проблемный, но он есть): вызовы, на которые мы сегодня выезжаем, просто дольше длятся.
То есть мы должны приехать к пациенту, мы пациента должны, например, отвезти в больницу, после этого мы должны помыть автомобиль и обработать себя.
На любой вызов, поступающий в скорую, медики выезжают незамедлительно после его получения. Так, только бригады городской станции за последние сутки откликнулись на просьбу о помощи 2,5 тысячи раз.
С такой командой у нас есть большой потенциал. Могилёвская областная больница станет научным центром
Новости Беларуси. Могилевская областная больница станет научным центром. В нем повышать свою квалификацию смогут все врачи области (ранее осваивать новые знания им приходилось в Минске), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первые шаги к созданию научного центра были сделаны еще в 2019 году, когда больница приобрела статус клинического стационара. На базе медучреждения начал работать филиал Витебского медуниверситета. Уже сейчас для медиков здесь организуют лекции и практические занятия, которые проводят лучшие практикующие врачи. За прошлый год обучение здесь прошли почти 80 человек.
Владимир Дудко, заведующий кардиохирургической реанимацией Могилевской областной клинической больницы:
У нас замечательный коллектив кафедры. У нас есть профессор, доктор медицинских наук Марочков Алексей Викторович, у нас есть пять кандидатов медицинских наук, и две диссертации уже почти готовы к защите. Конечно, с такой командой, с таким коллективом у нас есть большой научный и научно-практический потенциал. Я думаю, что мы уже реализуем и будем в дальнейшем, конечно, реализовывать эти мысли, идеи.
Помимо «образовательной» кафедры, активно в стационаре ведется и научная работа. Из недавних разработок – метод быстрой хирургической реабилитации пациентов с эндопротезированием коленного сустава. Благодаря новой методике человек после операции встает на ноги всего за несколько дней, а не прикован к постели в течение нескольких недель, как это было ранее.