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Глиняные кружки, ювелирные камни, фигуры необычных зверей: в галерее «Университет культуры» открылась выставка керамики

29.01.2018 - 22:38

Новости Беларуси. «Між рукамі і полымем». В художественной галерее «Университет культуры» открылась выставка керамики. Организаторы молодое объединение «Гильдия керамистов». 16 абсолютно разных работ: глиняные кружки, статуэтки, ювелирные камни и фигуры необычных зверей представили как знаменитые мастера, так и начинающие художники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Софья Сивер-Духовникова, куратор выставки: 
В работе отражается художник. Мы хотели видеть работы, которые отражают действительно суть керамиста, его личность, его интерес, чтобы работа максимально раскрыла своего творца. 

Татьяна Урютина, мастер по керамике: 
Я долго занималась исторической реконструкцией, иногда занимаюсь и сейчас. Мне очень нравится неолитическая керамика, более поздняя керамика.

Светлана Цап, председатель общественного объединения «Гильдия керамистов»:
Очень хотелось бы, чтобы появился Музей керамики в Беларуси. Следующая наша идея – создать фестиваль керамики. 

Узнать больше о профессии керамиста можно встретившись с выдающимися мастерами, а авторы работ проведут мастер-классы по гончарству, лепке и росписи керамических изделий.

Выставка продлится до 8 февраля. Посетить её можно бесплатно.

 

Глиняные кружки, ювелирные камни, фигуры необычных зверей: в галерее «Университет культуры» открылась выставка керамики

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