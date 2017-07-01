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Год без «старых денег»: Национальный банк изъял из обращения почти все банкноты образца 2000

01.07.2017 - 16:06

Новости Беларуси. Сегодня ровно год как в Беларуси состоялась деноминация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

В обращение были введены новые купюры и монеты.

В новейшей истории страны они появились впервые. Были пересчитаны пенсии, зарплаты, стипендии и остатки денежных средств на банковских счетах.

За это время в обращение поступило 114 миллионов купюр образца 2009 года и 335 миллионов монет.

Самые популярные банкноты – 10 и 20 рублей.

Наталья Герасимова, продавец:
У нас были случаи, когда после Нового года старые деньги вышли из оборота, приезжали люди, которые какое-то время не жили в стране и пытались расплатиться старыми деньгами. Мы извинялись, говорили, что деньги вышли из оборота, сказали, что можно обменять в банке. Они были искренне удивлены.  

Сегодня на руках у белорусов осталось 214 миллионов экземпляров старых банкнот. Люди по-прежнему продолжают сдавать их. 

Год без «старых денег»: Национальный банк изъял из обращения почти все банкноты образца 2000

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