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Голосование на выборах президента Украины в Минске: «В 08:01 у нас уже был первый избиратель»

31.03.2019 - 14:45

Новости Беларуси. Принять участие в выборах президента Украины смогут около 11 тысяч украинских граждан, которые живут в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нашей стране организовано два избирательных участка: один – при посольстве в Минске, второй – при консульстве в Бресте. В Беларуси, как и в других зарубежных странах, можно голосовать только при наличии заграничного, дипломатического или служебного паспортов. По внутреннему украинскому паспорту принять участие в голосовании невозможно. Явка избирателей в нашей стране высокая. Свой выбор уже сделал и Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Беларуси.

Игорь Кизим, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Беларуси:
Никаких проблем не было. Слава богу, голосуете. Немножко, конечно, есть определенные моменты с проходом, потому что людей много. Они наплывами идут по-разному: то два человека в час, теперь 20 человек за 10 минут (у каждого документы проверить, тут надо понимать).

Активность выше, чем в прошлый раз – в прошлый раз это было в 2014 году, когда мы избирали президента – меня это радует.

Оксана Врублевская, председатель избирательной комиссии:
На 12 часов у нас проголосовал уже 241 человек. Нам кажется, что это очень высокая активность. Люди голосуют с самого утра. В восемь часов мы открыли наш избирательный участок, и в восемь ноль одну у нас уже был первый избиратель.

Избирательные участки в Минске и Бресте будут открыто до 20:00 по местному времени, после закрытия начнется подсчет бюллетеней. Всего за пределами Украины могут проголосовать более 400 тысяч человек в 72 странах.

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