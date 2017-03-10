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Голосовать в конкурсе «Лучшие товары Беларуси» теперь могут и потребители

10.03.2017 - 17:57

Новости Беларуси. Среди лучших в стране товаров – продукция предприятий Минской области. В облисполкоме наградили самых успешных производителей.

Среди победителей конкурса – 24 организации центрального региона.

На суд жюри промышленники представили товары, которые уже пришлись по вкусу покупателям, а также новинки. Главный критерий, по которому проходил отбор лауреатов, – качество, подтвержденное специальными экспертными комиссиями.

Андрей Жогла, директор предприятия:
Мы уделяем большое внимание развитию производства, его модернизации, поддержанию в достойном состоянии. Большое внимание уделяем качеству продукции для удовлетворения всех потребностей наших потребителей. У нас есть планы, есть идеи по модернизации производства, по внедрению новых видов продукции, новой упаковки.

В 2017 году традиционный конкурс пережил некоторые изменения. Так, появились новые номинации – «Лучший в области», «Лучший в регионе» и «Стабильное качество». Кроме этого, улучшили подход к выбору победителей.

Теперь вместе с экспертным жюри за лучшие предприятия и товары могут голосовать и сами потребители.

Делать это можно через интернет. Таким образом, конкурс стал действительно народным, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Валентин Татарицкий, первый заместитель главы Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь:
Оцениваются технические характеристики, качество товара, экспортные возможности поставки, объемы этих поставок. Мы в этом году опробовали опрос потребителей.

Все отзывы по конкретным продуктам, которые были представлены в номинациях, были получены в электронном виде.

Валерий Гуревич, директор Белорусского государственного института метрологии:
Если говороить о стимулах, вы продвигаете свою продукцию и говорите потребителю, что ваша продукция получила соотвествующую награду. То есть при представлении получается определенное преимущество. Поэтому это стимул для предприятий участвовать и доказывать.

Голосовать в конкурсе «Лучшие товары Беларуси» теперь могут и потребители

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