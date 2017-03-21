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Good France 2017. Французскую кухню можно готовить из белорусских продуктов

21.03.2017 - 20:45

Новости Беларуси. Изысканность и доступность в одном блюде. Белорусские продукты легли в основу французских кулинарных шедевров, которые 21 марта готовили в столице. Участники международного гастрономического фестиваля,

а это 10 белорусских ресторанов и одна кулинарная школа,

виртуозно готовили уникальные блюда из отечественной картошки, мяса и молочной продукции. Примечательно, что в одно время

фестиваль объединил более 2000 шеф-поваров в 150 странах мира на пяти континентах.

Дидье Канесс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Республике Беларусь:
Белорусская кухня – это традиционная народная кухня. Умение готовить вкусно из простых продуктов, умение употреблять пищу в разных видах (например, ягоды и грибы). Нас радует, что интерес к этому празднику кулинарии в Беларуси растет.

В этом году число ресторанов-участников умножилось более чем в три раза.

Марк Ульрих, шеф-повар:
Французскую кухню можно готовить из белорусских продуктов. Утка сейчас очень хорошая, очень жирная, самый первый салат в году. Ну, бекон… в Беларуси, конечно, самый лучший бекон.

По условиям кулинарного соревнования наши шеф-повара должны были приготовить блюда французской кухни с минимальным использованием жира, сахара и соли, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В меню для гурманов оказались стейк, сыры, рыбные блюда и десерты.

Good France 2017. Французскую кухню можно готовить из белорусских продуктов
Good France 2017. Французскую кухню можно готовить из белорусских продуктов
Фото. Good France 2017. Французскую кухню можно готовить из белорусских продуктов
Good France 2017. Французскую кухню можно готовить из белорусских продуктов
Фото. Good France 2017. Французскую кухню можно готовить из белорусских продуктов

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