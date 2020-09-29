«Гордость за совместную работу с нашими коллегами». Что можно увидеть на выставке «Белагро-2020»?
Новости Беларуси. Выставка «Белагро-2020» в 30-й раз начала работу в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мороженое из мяса, машина для сортировки картофеля с системой зрения и самый мощный трактор на постсоветском пространстве. Аграрный форум традиционно собрал не только белорусских, но и зарубежных производителей. На «Белагро» в том числе представлены 10 регионов России.
Более 500 лошадиных сил. Самый мощный трактор на постсоветском пространстве выглядит так
Первый такой серийный BELARUS презентовал и МТЗ. Новую модель отличает моторный отсек с двигателем, который соответствует современным экологическим требованиям. У машины – надежная трансмиссия с автоматическим включением блокировки дифференциала. Отдельное внимание – комфорту водителя. Есть здесь и климат-контроль, и тонированные стекла. Это сделано с учетом пожеланий покупателей. У трактора – новая подвеска и мультимедиа.
Александр Субботин на «Белагро-2020»: мы будем вкладывать в инновационные разработки, в новые продукты
Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси:
Национальная безопасность складывается в том числе из продовольствия. И это не только для нашей страны. Это для всех очень важно, потому что деньги нельзя кушать. Человек всегда будет есть, всегда хочет есть вкусно, хочет есть полноценно, поэтому мы стараемся этот сектор в аграрном смысле закрыть и полностью обеспечить себя необходимым продовольствием. Вроде это получается.
Иван Крупко: в период пандемии мы выполнили все свои контракты и смогли нарастить объем реализованной продукции
Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
В этот непростой период пандемии, когда нарушались интеграционные связи, мы где-то теряли рынки, но мы выполнили все свои контракты, выполнили те объемы и смогли еще нарастить на 200 миллионов объем реализованной продукции.
Поэтому сегодня в душе гордость за науку, гордость за промышленников и гордость за совместную работу с нашими коллегами из Российской Федерации, партнерами из других стран.
Выставка «Белагро-2020» продлится до 4 октября. Участие в выставке принимают более 360 компаний из 13 стран мира. В том числе из Италии, Германии, Франции, России и Китая.
Более 500 лошадиных сил. Самый мощный трактор на постсоветском пространстве выглядит так
Новости Беларуси. Выставка «Белагро-2020» в 30-й раз начала работу в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мороженое из мяса, картофелесортировальная машина с системой зрения и самый мощный трактор на постсоветском пространстве. Аграрный форум традиционно собрал не только белорусских, но и зарубежных производителей. На форуме в том числе представлены 10 регионов России. Развитие кооперационных связей с российскими партнерами – в фокусе особого внимания.
Как пример, вот этот трактор производства «Ростсельмаш». Самый мощный на постсоветском пространстве. Под капотом более 500 лошадиных сил. При этом сдвоенные колеса позволяют снижать нагрузку на почву, сохраняя ее для следующего посева, а мощность – тянуть за собой прицепы любых размеров и функционала. Экономия времени и топлива – меньше приходится делать проездок. Произведен трактор в России, но в тесной кооперации с белорусскими партнерами.
Юрий Смирнов, директор по развитию комбайнового завода «Ростсельмаш»:
Здесь достаточно много и белорусских компонентов, что, считаю, нужно отметить. Например, то, что на виду, – светотехника. Фары, световозвращатели, задние световозвращающие фары – это все делается в Руденске, в Республике Беларусь. На всех наших комбайнах, на тракторах стоят гомельские стекла. Много пластиковых, много датчиков, много резиновых трубочек – все идут в Ростов из Республики Беларусь. Это все идет для кооперации, для того, чтобы наша техника была взаимоинтересна. Как в России она хорошо продается, также чтобы она неплохо продавалась и на белорусской территории в том числе.
Выставка «Белагро-2020» продлится до 4 октября. Участие в выставке принимают более 360 компаний из 13 стран мира, в том числе Италии, Германии, Франции, России и Китая.