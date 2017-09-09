Гость выездной студии канала СТВ Олег Гайдукевич: Минск – это по-настоящему европейский город

Новости Беларуси. В выездную студию СТВ зашел первый заместитель председателя либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Интервью с Олегом Гайдукевичем в видеоинформации.
Новости Беларуси. В выездную студию СТВ зашел первый заместитель председателя либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Интервью с Олегом Гайдукевичем в видеоинформации.
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