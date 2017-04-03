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Гостям Европейских игр-2019 в Беларуси могут предложить упрощенную схему выдачи визы

03.04.2017 - 20:58

Новости Беларуси. Туристы смогут дольше находиться в Беларуси. Возможность увеличения срока пребывания для путешественников «без виз» рассматривают в министерстве спорта и туризма.

Через Национальный аэропорт нашу страну таким образом посетили свыше 8000 человек.

Как следствие, стали проводить больше деловых конференций и бизнес-форумов, культурных и спортивных мероприятий.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:
Сфер деятельности в туризме, начиная от делового, медицинского, исторического – ну просто масса. У нас появляется все больше новых проектов. Я сужу и по спорту, по спортивной составляющей. 

Количество спортивных мероприятий, международных, возросло в текущем году до 80.

К слову, гостям Европейских игр, которые пройдут в Беларуси в 2019 году, возможно, будут предоставлены дополнительные послабления. Хотя уже сейчас для всех участников международных спортивных состязаний действует упрощенная беспошлинная выдача визы.

Екатерина Кашуба, продавец сувениров:
Больше стали приезжать, более как-то интересоваться сувенирными товарами. Иностранцы стали покупать, конечно, больше сувениров. Гуляют, смотрят, интересуются.

Экспорт туристических услуг в 2016 году принес бюджету 160 миллионов долларов.

Ожидается, что в 2017 цифра будет еще более внушительной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гостям Европейских игр-2019 в Беларуси могут предложить упрощенную схему выдачи визы

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