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«Государственная символика сложна и многозначна»: Беларусь готовится отметить День герба и флага

12.05.2018 - 21:42

Новости Беларуси. Беларусь готовится ко Дню государственного герба и флага. Этот праздник вся страна торжественно отмечает каждый год во второе воскресенье мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Современные символы, отражающие нашу историю и многовековые традиции, утвердили 23 года назад на первом общенациональном референдуме независимой Беларуси.

Традиционно в Минске, на площади, названной в честь одного из символов государства, соберутся сотни белорусов. Многие из них пополнят ряды пионеров и Белорусского республиканского союза молодежи. В этот же день всем белорусам будут вручать красно-зеленые ленточки, которые после в знак уважения к атрибутам можно прикрепить на одежду, сумку или автомобиль.

Герб и флаг Беларуси. Специальный репортаж

Широко праздник отметят по всей стране. В Гомельской области уже проходят тематические выставки, конкурсы и концерты. В Бресте торжества состоятся завтра на площади Ленина. Витебчане соберутся на проспекте Победы.

«Государственная символика сложна и многозначна»: Беларусь готовится отметить День герба и флага

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