Готовимся к тому, что будет много леворукого тенниса: Владимир Волчков о матче Беларусь-Австрия

Новости Беларуси. Большой теннис возвращается в Минск. В конце недели в нашей столице пройдет матч второго круга первой Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса между сборными Беларуси и Австрии. Жеребьевка пар намечена на 6 апреля, а страсти на корте закипят уже 7.

Гости уже нагрянули в столицу и неспешно тестируют наши корты. Впереди еще два дня, поэтому у всех есть время приноровиться к мягкому белорусскому покрытию и адаптироваться.

К слову, предшественники – румыны – очень хорошо информировали австрийскую команду о Беларуси.

А слова Хория Текау имеют вес в теннисном мире. Состав альпийцев: братья Мельцер, Пейя (26 номер парного разряда) и его коллега Юлиан Ноул (81 строчка мирового рейтинга в дуэте). Нынешние гости всем очень довольны.

Александр Пейя, игрок сборной Австрии по теннису:

Прекрасная организация, и к кортам мы были готовы, ничего для нас удивительного.

Белорусская команда достаточно сильная и мы опасаемся такого соперника, хотя настроены на борьбу.

Работа спорится и у белорусов. Их ростер неизменный – Илья Ивашко, Егор Герасимов, Максим Мирный и Ярослав Шило. Ребята уже сыгрались, но Австрия – весьма серьезный соперник, несмотря на то, что их позиции в общекомандном рейтинге ниже белорусских на три единицы (34 строчка).

Владимир Волчков, капитан сборной Беларуси по теннису:

Готовимся к тому, что будет много леворукого тенниса. Будем, соответственно, корректировать следующие тренировки. Матч будет очень сложный.

Если сложить комбинированный рейтинг, то у нас где-то 693, а у них – 372.

Они явные фавориты в данном матче. Но наша команда не раз доказывала, что умеет бороться и побеждать против самых сильных команд. Мы настроены сделать все для победы.

Белорусский квартет уже стал грозным кулаком, где у каждого есть свои сильные стороны. Теперь подопечные Владимира Волчкова играют как одно целое, возраст и статус не в счет.

Максим Мирный, игрок сборной Беларуси по теннису:

Микроклимат к команде идеальный. Та работа, которая проделывается не только на этой неделе Кубка Дэвиса, а на протяжении этих длинных промежутков, которые между нашими Кубками Дэвиса, она тоже идет запланированным путем.

У нас постоянное взаимодействие между всеми членами нашей команды.

Ярослав Шило, игрок сборной Беларуси по теннису:

На этих матчах мы будем использовать бесценный опыт Макса и продвигаться дальше, дальше и дальше.

7 апреля на корт традиционно выйдут две одиночки. Для белорусов очень важна поддержка зрителей. Заполненные трибуны – один из факторов успеха.