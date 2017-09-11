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Готовность № 1: белорусская артиллерия завершает подготовку к учению «Запад-2017»

11.09.2017 - 19:31

Новости Беларуси. Тем временем белорусская артиллерия завершает подготовку к учению «Запад-2017», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, сегодня сразу три бригады отрабатывали боевые задачи на месте дислоцирования. На полигоне «Осиповичский» военные разбили настоящий лагерь. С налаженным бытом (полевую кухню и баню никто не отменял) и огневыми позициями. Примечательно, что в тренировке – вместе с офицерами и солдатами срочной службы – участвовали и бойцы резерва.

Эти солдаты – в противовес известной фразе – каши много ели. У бойцов 336 артиллерийской бригады как раз обед. В меню сегодня – гороховый суп, рис и чай с белым хлебом.

Алексей Лешкевич, командир хозяйственного взвода 336-й реактивной артиллерийской бригады:
В полевых условиях производим приготовление пищи для личного состава бригады – численностью порядка 176 человек. Производим трехразовое питание, рацион очень богат, по колорийности позволяющий выполнять все боевые задачи.

Это – Осиповичский район. Так выглядит место дислоцирования солдат и офицеров. Время его развертывания – одни сутки. Задача конкретно этого пункта – обеспечивать тыл. По легенде тренировки, расположение укрыто от противника: на технике – маскировка, на дорогах – блокпосты.

Дмитрий Боярович, СТВ:
А вот так выглядит месторасположение личного состава артиллерийской бригады. Эта палатка, по сути, мини-казарма, здесь есть и двухъярусные кровати, и освещение, и даже песь на случай плохой погоды.

На позиции, предусмотренные учением «Запад-2017», готовится выйти техника. На полигоне «Осиповичский» отрабатывают задачи машины сразу трех артиллерийских бригад. Это, к примеру, самоходка «Гиацинт». Установка за 35 секунд способна поразить цель на расстоянии 33 километра.

Александр Ляпич, военнослужащий 336-й реактивной артиллерийской бригады:
На подготовку техники у предстоящим меропритяиям понадобилось около месяца. Приходят новые военнослужащие, мы их учим, они прекрасно воспринимают материал, знают все алгоритмы действий, потому что каждые полгода мы выезжаем на полигон с этой батареей.

Между огневыми позициями существует четкая связь. Военные не раскрывают всех деталей, но убеждают: найти, откуда идет огонь в боевых условиях у противника не будет шансов. Благодаря, в том числе, и секретным позывным: скажем, «Мираж», «Лагуна» или «Ястреб».


Александр Тишкевич, командир 336-й реактивной артиллерийской бригады:
Бригада абсолютно готова к проведению учений, рассчёты подготовлены, и готовы выполнить боевую задачу с высоким качеством.

Игорь Коваленко, первый заместитель начальника главного управления боевой подготовки Вооружённых Сил Республики Беларусь:
Только положительное влияние оказывает данное учение. Оно мобилизует силы и военнослужащих. Если показать результат в ходе учения, то получаешь удовлетворение не только как специалист военной области, но и понимаешь свою значимость в плане обороноспособности нашего государства, ну и показываешь для родных и близких, кого и преднозначено защищать.


Учение «Запад-2017» в Беларуси пройдёт сразу на нескольких полигонах. И везде – как и в Осиповичах – техника и военные будут буквально жить. Вплоть до окончания международной тренировки войск.

Готовность № 1: белорусская артиллерия завершает подготовку к учению «Запад-2017»

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