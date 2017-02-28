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«Говорят, что люди малоулыбчивые у нас»: что не нравится туристам в Минске?

28.02.2017 - 17:39

Новости Беларуси. Чем довольны и недовольны туристы в Минске, рассказали в «Большом городе».

Олег Степанюк, СТВ:
Насколько осведомлены зарубежные туристы, вообще, о Минске? Что они знают о Беларуси? И что иностранцев интересует? 

Елена Плис, директор информационно-туристского центра «Минск»:
Хотелось бы, чтобы о Минске туристы были более осведомлены. И мы для этого проводим очень активную работу – и в соцсетях активно продвигаем туристический потенциал Минска. Туристы приезжают с разными ожиданиями. Кому-то интересна наша архитектура: проспект – сталинский ампир, большое количество памятников советской эпохи, объекты Лангбарда, которые сохранились во время Великой Отечественной войны.

Также интересен летом Ботанический сад, в котором растёт большое количество уникальных растений.

В принципе, индустрия развлечений, которая выстроена в городе – она интересна любой категории туристов, которые прибывают к нам. Здесь могут найти, как молодёжные группы себе отдых и развлечения, так и группы постарше.

Олег Степанюк:
Что обычно нравится туристам в Минске?

Елена Плис:
Нравятся наши женщины и девушки.

Нравятся наши широкие зелёные проспекты и улицы – много зелени очень в городе.

Нравится наш проспект, который в сталинском ампире исполнен. Не нравится – чаще всего высказываются немножечко по нашему сервису: иногда не очень дружелюбно настроен обслуживающий персонал ресторана или в магазине где-то как-то не так обслужили. Говорят, что люди малоулыбчивые у нас. 

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