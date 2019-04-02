Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Общество

Градация туроператоров, аттестация гидов и механизм защиты потребителя: в Беларуси готовится законопроект о туризме

04.04.2019 - 09:33

Новости Беларуси. Законопроект о туризме готовится в Беларуси. Документ предусматривает градацию туроператоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Различные условия работы на рынке будут созданы как для национальных, так и иностранных компаний. 3 апреля их представители в Минске встретились на одной площадке. Круглый стол, посвященный изменениям в законодательстве, прошел в рамках туристической выставки. Здесь свои предложения представили десятки компаний из 15 стран. Индустрия путешествий открывает как самые экзотические уголки планеты, так и новые направления на постсоветском пространстве.

Шухрат Исакулов, начальник отдела статистики и анализа Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма:
За последние два года у нас произошли кардинальные изменения в сфере туризма. Мы посещали ваши туристические объекты. У вас очень сильно развит агротуризм, этнотуризм. Мы получаем огромный опыт.

Михаил Портной, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
В новом законе, первое, будет выработан в ближайшее время, предложен и внесен в Палату представителей механизм защиты потребителя туристической услуги. Далее экскурсоводы, гиды-переводчики будут иметь право работать только после аттестации. Другие составляющие – это возможность приобрести в электронном виде тур. В августе проект мы уже положим в Палату представителей и распространим для общественного обсуждения.

По статистике, самыми популярными странами для отдыха среди белорусских туристов остаются Турция, Египет и Украина. К слову, прямо на форуме «Отдых-2019» можно будет не только выбрать тур, но и забронировать путевку. Выставка будет работать в течение недели.

Новости по теме

Новости экономики за 02.04.2019

Сколько стоит лечение в белорусских санаториях? Кто имеет право на льготы при получении путевок? Рассказывает Геннадий Болбатовский

Радушно и по-домашнему или дёшево и сердито. Какой хостел выбрать в Минске

В Китай со всего мира съезжаются туристы, чтобы посмотреть на цветение слив

Во Львове ввели туристический налог

Беларусь заняла первое место в российском рейтинге самых дешёвых стран для путешествий

Наведвальнікаў Гранд-Каньёна 20 гадоў падвяргалі ўздзеянню радыяцыі

«Это огромный сюрприз для меня». Репортёры из израильского National Geographic посетили Беларусь
‡агрузка...


Новости 24 часа

Александр Лукашенко, назначая Владимира Дворника на должность вице-премьера: «Вы прошли хорошую школу сельского хозяйства»

Президент Беларуси назначил нового министра сельского хозяйства и продовольствия

В Борисовском районе прошли масштабные военные учения по ведению оборонительного боя

Виктор Медведчук: «У меня уникальный шанс первым из граждан Украины узнать о том, кто победит на выборах»

В крупном ДТП пол Москвой погибли 6 человек

В ходе учений в Испании 11 человек получили травмы

Палата общин одобрила закон о новой отсрочке Brexit

В Австралии за сцены насилия в соцсетях ввели уголовное наказание

Все новости