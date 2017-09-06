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График школьного автобуса, трудоустройство: десяток обращений рассмотрели в Каменецком районе

06.09.2017 - 20:59

Новости Беларуси. А теперь к местным проблемам и их решению. График движения школьного автобуса привяжут к новому расписанию уроков, а на одной из главных улиц Высокого наконец решат проблемы с подтоплением после дождей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десяток обращений рассмотрели сегодня на приеме с жителями Каменецкого района – с ними общался помощник Президента, главный инспектор по Брестской области Василий Герасимов. Как выяснилось, многие из острых вопросов требуют дополнительного внимания – начиная от подключения одного из домов к центральной канализации и заканчивая ремонтом крыш, тротуаров и уличного освещения. Некоторые удалось решить буквально не выходя из кабинета. Так, Александр Онищук, который не мог устроиться на работу несколько месяцев – сегодня нашел нужную вакансию.

Александр Онищук, житель деревни Долбизно (Каменецкий район):
По данной специальности я работал три года, поэтому я согласился. Договорились о встрече.

Юрий Гурпа, житель Высокого (Каменецкий район):
Долго думал, идти или не идти. Потому что мой вопрос – подтопление участков улицы Ленина, Свердлова дляится уже около 10 лет. Думаю, разберутся с этим вопросом.

После ремонта дороги в центре города в дождь затапливает сразу несколько подворий. Навести порядок и лишний раз оценить ситуацию в Высоком важно еще и потому, что через год здесь пройдут областные «Дажынки». Подготовка  города  начинается уже сейчас и в ней мелочей нет.

Василий Герасимов, помощник Президента, главный инспектор по Брестской области:
Были вопросы трудоустройства, линёвки, канализации, изменения маршрутов транспорта с учетом того, что изменилось время прибытия учеников в школе. Это нужно продумать в рамках республики. 

Выездной прием жителей Зельвенского района провел и инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко. Там обращения в основном касались коммунального хозяйства медицинского обслуживания. Все обращения взяты на контроль.

График школьного автобуса, трудоустройство: десяток обращений рассмотрели в Каменецком районе

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