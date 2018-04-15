﻿ Гражданин России в бензобаке автомобиля пытался ввезти в Беларусь 36 кг гашиша | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Гражданин России в бензобаке автомобиля пытался ввезти в Беларусь 36 кг гашиша

15.04.2018 - 09:44

Новости Беларуси. Гражданин России пытался ввезти в Беларусь 36 килограммов гашиша.  

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале МВД Республики Беларусь  

Как сообщает МВД Беларуси, наркоборцы задержали жителя Калининграда. В бензобаке автомобиля, принадлежавшего россиянину, был оборудован тайник, в котором оперативники обнаружили гашиш марокканского происхождения.  

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале МВД Республики Беларусь  

Возбуждено уголовное дело.  

Устанавливаются все причастные к данному преступлению.  

Весной 2018 года брестские пограничники задержали крупную партию наркотиков.  

Белорус пытался ввезти в страну 92 килограмма гашиша – подробнее здесь.  

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале МВД Республики Беларусь

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Крупная партия наркотиков на сумму более 400 тысяч долларов
На минском вокзале задержана крупная партия наркотиков на сумму более 400 тысяч долларов
«12 брикетов, перемотанных липкой лентой»: СК Беларуси прокомментировал задержание крупной партии гашиша
«12 брикетов, перемотанных липкой лентой»: СК Беларуси прокомментировал задержание крупной партии гашиша
В полицейском участке Аргентины недосчитались 500 килограммов конфискованной марихуаны
В полицейском участке Аргентины недосчитались 500 килограммов конфискованной марихуаны
Жительницу Борисова приговорили к 14 годам лишения свободы за незаконное приобретение запрещенных веществ с целью продажи
Жительницу Борисова приговорили к 14 годам лишения свободы за незаконное приобретение запрещенных веществ с целью продажи
Стоимость наркотиков – 22 миллиона долларов. В Таиланде изъяли 700 килограммов метамфетамина
Стоимость наркотиков – 22 миллиона долларов. В Таиланде изъяли 700 килограммов метамфетамина
Фото: УСК по Брестской области
Белорус спрятал в компьютерной мышке гашиш и пытался ввезти наркотик в страну
2,5 кг гашиша на 60 тысяч долларов: в Минской области выявили канал поставки наркотиков из России
2,5 кг гашиша на 60 тысяч долларов: в Минской области выявили канал поставки наркотиков из России
2,5 тонн кокаина изъяли португальские и испанские правоохранители
2,5 тонн кокаина изъяли португальские и испанские правоохранители
Все новости по теме Наркотики
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru