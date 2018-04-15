Гражданин России в бензобаке автомобиля пытался ввезти в Беларусь 36 кг гашиша

Новости Беларуси. Гражданин России пытался ввезти в Беларусь 36 килограммов гашиша.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале МВД Республики Беларусь

Как сообщает МВД Беларуси, наркоборцы задержали жителя Калининграда. В бензобаке автомобиля, принадлежавшего россиянину, был оборудован тайник, в котором оперативники обнаружили гашиш марокканского происхождения.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале МВД Республики Беларусь

Возбуждено уголовное дело.

Устанавливаются все причастные к данному преступлению.

Весной 2018 года брестские пограничники задержали крупную партию наркотиков.