Григорий Рапота: хорошая степень организации парламентских выборов, с соблюдением всех правил
Новости Беларуси. Нынешняя избирательная кампания в Беларуси привлекла небывалое количество международных наблюдателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Точную цифру приводит Центризбирком: 1028. Аккредитовано 475 человек из восьми стран СНГ. Нынешняя миссия юбилейная, сотая по счету. Наблюдатели представлены от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. За ходом голосования также наблюдают посланники от ШОС, ПАСЕ и дипломаты. Кроме того, строгое соответствие закону процедуры волеизъявления оценивают воочию и не менее 30 тысяч национальных наблюдателей.
Григорий Рапота, международный наблюдатель (миссия наблюдателей от СНГ), государственный секретарь Союзного государства:
Хорошая степень организации. Так сказать, с соблюдением всех правил, которые установлены Конституцией Республики Беларусь и другими правовыми актами. Достаточно информации о кандидатах. Свободный доступ в кабинки избирательные, возможность конфиденциальной работы с избирательными бюллетенями. Что еще надо, в общем, для того, чтобы избирательные участки работали хорошо? Я уж не говорю о том, что должны вовремя быть открыты, вовремя закрыты.
В каждом месте уже по-своему решают вопросы, как встречать избирателей: то ли музыкой, то ли дегустацией хлебобулочных изделий, то ли еще что-то – это уже такие вещи, которые не принципиальные, хотя создают настроение.
Юрий Ивашкин, международный наблюдатель (миссия наблюдателей от СНГ), глава муниципального образования Руднянского района Смоленской области:
На нынешних выборах мы уже побыли на нескольких избирательных участках. Хотелось бы отметить, что выборы везде проходят в строгом соответствии с законодательством Республики Беларусь о выборах. Деталь, которая очень бросается в глаза – высокая явка избирателей на выборах.
Причем я хотел бы отметить: на прошлых выборах, когда я присутствовал международным наблюдателем, очень видно, что жители страны, республики имеют очень четко выраженную гражданскую позицию, которая выражается в том числе в активном участии в выборах. А выбор действительно сегодня реально есть у жителей страны, которые выбирают себе власть в высший законодательный орган на ближайшие четыре или пять лет.
Олег Захаров, международный наблюдатель (миссия наблюдателей от СНГ), председатель комиссии Ярославской области России:
К оценке выборов всегда подходишь с двух критериев, когда являешься их организатором. Первый – это, конечно, чисто организационные вещи. То есть насколько работа избирательных комиссий соответствует закону, насколько выполняются установленные процедуры. А второе – это все-таки настроение, которое возникает у тех, кто в выборах участвует – и у организаторов, и у избирателей.
И по первому, и по второму критерию я бы поставил оценку «пять», потому что работа избирательных комиссий организована на отлично. Все происходит слаженно, организованно и полностью соответствует закону. Все эти процедуры, как явка – главное, чтобы все, кто хотел принять участие в выборах, в них участвовать смогли. А мы просто следим за тем, чтобы подсчет был правильный. Если будут какие-то нарушения мы, естественно, будем их пресекать. Но пока ни одного нарушения замечено не было.
Таким образом, за ходом кампании следит рекордное за 10 лет количество международных наблюдателей. Приглашение на выборы такого числа экспертов не только показатель открытости и прозрачности важного политического процесса, это еще и вопрос престижа страны.
«Я, например, выбираю молодёжь». Показываем, как голосовали на парламентских выборах в регионах Беларуси
Новости Беларуси. Наши корреспонденты весь день работали на избирательных участках в регионах и готовы рассказать, как там прошел основной день голосования, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Александр Добриян, корреспондент:
Мы сегодня наблюдали избирательный процесс за пределами больших городов. У сельчан сразу два повода для хорошего настроения. В 2019 году выборы совпали с профессиональным праздником аграриев – Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Это отразилось на общей атмосфере происходящего: приподнятого настроения на избирательных участках в сельской местности никто не скрывал.
Мария Безлюдько, жительница агрогородка Мичуринская:
У меня сегодня такой подъем настроения, потому что мы должны занимать активную гражданскую позицию. Я работаю учителем в школе. Хотела и своих детей привести, чтобы они посмотрели, как это происходит. И рассказываю им, потому что действительно нам очень важно, кто будет у нас депутатом в Палате представителей, какие вопросы будут решаться.
Агрогородок Мичуринская – родина знаменитого не только в Беларуси овощного бренда «Брилево». Передовики одного из крупнейших в стране овощеводческих предприятий и на избирательном участке среди первых. Интересно, что голосуют сельчане, не скрывая свой выбор. Большинство избирателей бюллетени опускали в урну в открытом виде.
Людмила Кошевенко, жительница агрогородка Мичуринская:
Я, например, выбираю молодежь, у которой много задора, много стремления к чему-то новому, передовому. Проголосовала за молодого человека.
Работы у комиссии хватает. Этот сельский участок по количеству избирателей фору может дать многим городским. Несмотря на близость областного центра, население агрогородка постоянно растет: за 10 лет мичуринцев стало на 400 человек больше. Сегодня здесь голосуют 2082 человека.
Александр Сапроненко, председатель участковой избирательной комиссии:
В сельской местности, скажу просто, люди более сознательные и понимают важность этой кампании. Поэтому они активно приходят и голосуют за кандидатов в депутаты.
Те, кто пришел на участок сегодня, проголосовав, уходить не спешили. Хорошее настроение поддерживали коллективы местного Дома культуры.
Александр Добриян:
Сегодняшний выбор важен для каждого белоруса. Ведь от того, кто окажется в парламенте, в конце концов зависит будущее наше и наших детей. В глубинке это понимают не хуже, чем в больших городах.
Кристина, а что думают об этом женщины, которые буквально накануне выборов стали матерями?
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Каждая женщина, которая испытала радость материнства, желает своему ребенку одного – счастливого будущего в сильном и независимом государстве. В день выборов и закрытые участки открылись для голосования. В больницах, санаториях, профилакториях и даже в родильных домах своим избирательным правом воспользовался каждый белорус и белоруска.
Для семьи брестчанки Елены Колодицы ребенок стал первым и долгожданным. Анастасия – так назвали девочку – оказалась нетерпеливой и появилась на свет раньше срока. Выборы застали Елену прямо в родильном доме.
Как голосовали на закрытых участках Беларуси на выборах в парламент? Показываем, как это было в роддоме в Бресте
Растет у нас будущий депутат, потому что просыпается первой, будит тут всех. Очень громкая и очень настойчивая девочка у нас, так что, думаю, будет депутатом.
Один из закрытых участков разместился в Брестском областном роддоме. На нем голосуют только женщины – 264 избирательницы. По особым медицинским показаниям этот процесс для новоиспеченных мам проходит прямо в палатах.
Елена Колодица:
Для каждой мамы сейчас главное, чтобы будущее ребенка было обеспечено, чтобы все было хорошо. Поэтому выбирали исходя из того, кто что предлагает.
Диана Пунько:
Чтобы легче было попасть в садик все-таки. Потому что в школу – нету такой проблемы. У меня и у старшей сестры в школу как-то обычно, всегда есть места. А в садик она долго места ждала.
Кристина Протосовицкая:
Они еще хоть и маленькие, но уже граждане Беларуси. Сегодня все, что им нужно – это врачебный уход и забота мамы. Но завтра они будут нуждаться в выверенных и точных действиях будущих депутатов. Ведь за каждым их решением судьба миллионов граждан.
Как голосовали в остальных областях Беларуси, смотрите в видеоматериале.