«Группа экспертов сформирована». Белорусские медики готовы выехать в Китай для оказания помощи в изучении коронавируса
Новости Беларуси. По поручению главы нашего государства создана группа медиков, которая может оказать экспертную поддержку в изучении нового типа вируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Специалисты готовы вылететь в Пекин по первой просьбе китайской стороны.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Мы согласовываем, чтобы этот визит был наиболее продуктивен, то есть когда у них будет необходимый объем информации и их эксперты будут готовы к обмену мнениями. У нас группа экспертов сформирована, и как только будет принято решение, что это целесообразно, время пришло, во главе со мной эта группа вылетит.
Это будет положительно для нас, потому что мы получим возможность проанализировать и выбрать наиболее оптимальные методы профилактики завоза вируса в страну и борьбы с ним в случае, если все-таки инфекция доберется до нашей страны.
На сегодняшний момент все службы готовы, мы работаем в тесном контакте между различными ведомствами нашей страны. Вы видите, здесь тесный контакт Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Минздрава, нашей фармпромышленности для того, чтобы оказать максимально посильную помощь дружественному нам китайскому народу.
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Новости Беларуси. Белорусский военный самолет взял курс на Пекин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Быстро доставить гуманитарную помощь в районы, наиболее пострадавшие от коронавируса – поручение нашего Президента. На борту 20 тонн гуманитарного груза – это медикаменты, маски, халаты, перчатки, средства дезинфекции. При необходимости Беларусь готова отправить в Китай и группу наших медиков.
Репортаж Алены Сыровой.
4,5 тонны антибиотиков, 10 000 килограммов дезинфицирующих средств и, конечно, защитные маски, перчатки для медиков – всё, что окажется точно кстати для Китая, страны, которая борется со вспышкой малоизученного вируса – менее чем за сутки собрали белорусы.
Составляющие гуманитарного груза, что примечательно полностью белорусского производства, доставляли на военный аэродром в Мачулищах из всех уголков Беларуси.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Никто не сомневается в способности китайской стороны контролировать ситуацию, но сейчас все ресурсы сконцентрированы в районах с наиболее неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Периодически в разных регионах, в том числе на фоне панических настроений, может возникать ажиотажный спрос, который надо удовлетворять. Поэтому любая помощь и резервы, которые имеются в распоряжении китайского Министерства здравоохранения, будут востребованы.
Мы предложили свою посильную помощь Китаю – просто не смогли остаться в стороне, когда друзья борются с недугом. В Поднебесной сформировали список необходимого. Согласно ему и собирали груз. Но можем помочь и кадрами. Глава государства поручил создать группу лучших медиков, готовую обменяться со своими китайскими коллегами опытом борьбы с вирусами.
Владимир Караник:
Профессор Карпов – специалист по инфекционным заболеваниям, главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава, гигиенист и специалист по борьбе с особо опасными инфекциями. У нас группа экспертов сформирована. Как только будет принято решение, что встреча целесообразна, время пришло, во главе со мной эта группа вылетит.
Пока врачи остаются в Беларуси, в Пекин отправляются наши военные. Гуманитарную помощь доставят на одном из самых больших транспортных самолётов ИЛ-76.
Алёна Сырова, корреспондент:
Спустя 20 часов гуманитарная помощь достигнет места назначения. ИЛ-76 приземлится в Китае, на борту – все необходимое (медикаменты, антибиотики, антисептик белорусского производства).
Такие марш-броски нашим военным не впервой, они уже неоднократно бывали в Китае. И кроме того летят двумя экипажами с дозаправками в Новосибирске и Владивостоке. Чтобы минимизировать риски, лётчиков оснастили всеми необходимыми средствами защиты.
Александр Карев, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси:
Международный перелёт сам по себе сложный. Потому что в различных воздушных пространствах – радиообмен и все остальное. Самое главное – экипажем будут приняты меры предосторожности, это и меры индивидуальной защиты и уже после, нашей медслужбой предусмотрены обследования экипажей после их прибытия. Сдача анализов и всё остальное. Главное – безопасно всё это выполнить, но в то же время в минимально кратчайшие сроки.
Вернутся домой экипажи уже в ближайшее воскресенье, но, скорее всего, ненадолго. Белорусы сразу же направят очередную партию гуманитарки в Китай – если, конечно, Поднебесной будет нужна какая-либо наша помощь.