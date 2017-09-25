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Группа Naviband записала белорусскоязычную версию песни Стинга «Fields Of Gold»

25.09.2017 - 13:59

Новости Беларуси. Группа Naviband – участники «Евровидения-2017» от Беларуси сделали белорусскоязычный кавер на песню «Fields Of Gold» Стинга.

25 сентября видео, где дуэт исполняет песню легендарного британца, появилось на официальном YouTube-канале группы.

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Фото: скриншот из видео

Участники группы Naviband отметили, что относятся с большим уважением к Стингу и надеются когда-нибудь встретиться и спеть вместе. На своей странице в социальных сетях солист группы Артем Лукьяненко добавил, что коллектив верит в теорию шести рукопожатий.

Naviband:
Дорогой Стинг! Мы Naviband из Беларуси. Большое спасибо за вашу музыку, которая вдохновляет нас с раннего возраста. Долгое время мы мечтали спеть с вами или просто встретиться. Мы надеемся, что это видео дойдет до вас  и наша мечта исполнится. Мы будем рады увидеть вас в Минске и с нетерпением ждем концерта 8 октября! До встречи! Надеемся, что вам понравится наша белорусская версия легендарной песни «Fields Of Gold».

Фото: instagram.com/naviband

В комментариях к видео поклонники группы пишут, что ребята всегда наполняют любую композицию своими эмоциями и делают это красиво. «Вы восхитительны, ваша химия чувствуется через экран».

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«У беларускамоунай версii, ды яшчэ у выкананнi Naviband – проста цудоуна!»

Фото: instagram.com/naviband

Стинг – один из самых известных британских исполнителей в мире. Ему 65 лет и больше половины из них он провел на сцене.

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Фото: скриншот из видео

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