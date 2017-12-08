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Группу воров, которые регулярно воровали у жителей деревень Минской области, задержали в Мядельском районе

08.12.2017 - 18:50

Новости Беларуси. Группу воров в составе четырех человек задержали в Мядельском районе. Казалось бы, обычная заметка из хроники криминальных новостей. Да только, обстоятельства этого задержания – не совсем обычные, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Ирина Смольская: 
Так что там случилось?

Анастасия Хоботова: 
Случилась целая история приключений. Местные жители сообщили сотрудникам Национального парка Нарочанский о браконьерах. Природоохранники выехали на задержание: оказалось, что двое мужчин не животное тянули, а трактор.

Такого «трофея», естественно, сотрудники Национального парка «Нарочанский» не ожидали. Да и браконьеры оказались не браконьерами, а обычными грабителями. Как выяснилось, их компания регулярно «обносила» жителей Минской области. В криминальной истории – кроме двоих мужчин, которые попали к природоохранникам, были замешаны еще двое. Их арестовали сотрудники милиции, которые своевременно успели на помощь.

Сергей Басько, официальный представитель УВД Миноблисполкома: 
Как оказалось, несколькими часами ранее, эта четвёрка соврешила кражи в деревне Черемшицы Мядельского района. Они проникли в два дома, взломали замки на хозпостройках на двух участках. Задержанными оказались двое жителей Минского района, отчим и пасынок – 47 и 27 лет. И двое рабочих – 30-летних жителей Молодечно. 

Воры сначала выносили вещи за деревню, а после переносили в машину, чтобы не привлекать внимание местных жителей. Оперативники считают, что задержанные причастны к 20 краж по всей Минщине.

Группу воров, которые регулярно воровали у жителей деревень Минской области, задержали в Мядельском районе

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