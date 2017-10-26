Грузовик с цистерной перевернулся в Минске

Новости Беларуси. Серьезное ДТП случилось вечером 26 октября на улице Скорины: перевернулся грузовик с цистерной, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К счастью, никто не пострадал. Что стало причиной аварии, выясняют специалисты.