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Грузовик с цистерной перевернулся в Минске

26.10.2017 - 23:41

Новости Беларуси. Серьезное ДТП случилось вечером 26 октября на улице Скорины: перевернулся грузовик с цистерной, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К счастью, никто не пострадал. Что стало причиной аварии, выясняют специалисты.

Грузовик с цистерной перевернулся в Минске
Фото.

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