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Грузовик с песком опрокинулся на МКАДе: авария спровоцировала пробку на несколько километров

10.01.2017 - 20:16

Новости Беларуси. Выехал ради безопасности на дороге и попал в опасную ситуацию.

Грузовик с песком для антигололедной обработки опрокинулся на Минской кольцевой автодороге и блокировал движение по двум полосам.

Это спровоцировало пробку на несколько километров. МАЗ дорожной службы двигался со стороны проспекта Независимости в направлении Логойского тракта. ДТП произошло около 15.00. На устранение последствий понадобилось около 2 часов.

Сначала многотонный грузовик пришлось поставить на колёса, а затем эвакуировать.

Участок дороги, где произошло ЧП,  оказался излишне обработан песком, однако, автомобилистов, застрявших в длинной пробке, такой бонус не порадовал.

Кабина водителя изнутри оказалась сильно повреждена. Но сам мужчина не пострадал. 

Предварительная причина аварии – неполадки с колесом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Шармалайкин, заместитель начальника ОГАИ Первомайского района:
Предварительно – выстрелило колесо одно. Автомашина, так как она гружёная, опрокинулась. Водитель не пострадал. В настоящее время причины технической неисправности устанавливаются.

Грузовик с песком опрокинулся на МКАДе: авария спровоцировала пробку на несколько километров

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