﻿ Губернатор Калининградской области сыграл на гитаре во время интервью программе «Неделя» | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Губернатор Калининградской области сыграл на гитаре во время интервью программе «Неделя»

14.11.2017 - 23:05

Новости Беларуси. Калининград свяжут прямыми авиарейсами со всеми областными центрами Беларуси. Об этом губернатор самого западного российского региона рассказал в интервью моему коллеге Игорю Позняку, автору программы «Неделя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что будут делать белорусские водители во время чемпионата мира по футболу, полезный опыт наших мелиораторов и что в домашнем холодильнике Антона Алиханова?

Антон Алиханов, губернатор Калининградской области Российской Федерации:
В моей социальной сети написали сразу о том, что я должен зайти на рынок и в Минске купить сало, которое самое-самое вкусное в мире.

Так что посмотрим, может еще успею заскочить и кусочек прикупить.

Об этом и не только Антон Алиханов рассказал (а еще и на гитаре сыграл!) для нашей программы «Неделя». Она выйдет в эфир в воскресенье 19 ноября в 19:30.

Губернатор Калининградской области сыграл на гитаре во время интервью программе «Неделя»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

ГАИ Минска: «парковать» лодку во дворе можно
ГАИ Минска: «парковать» лодку во дворе можно
Лес возле Иерусалима превратился в гигантский кокон из паутины: видеофакт
Лес возле Иерусалима превратился в гигантский кокон из паутины: видеофакт
Человек-сова: подросток из Пакистана может повернуть голову на 180 градусов
Ставку сделали в Слуцке: обладателя выигрыша в 225 тысяч разыскивают организаторы лотереи
Ставку сделали в Слуцке: обладателя выигрыша в 225 тысяч разыскивают организаторы лотереи
https://unsplash.com/
Газета.ru: Политический труп. Почему политики самых разных взглядов объединились вокруг «тела Ленина»
Фото: abcnews.go.com
В США женщина забеременела второй раз во время текущей беременности
У жительницы Китая в носу вырос зуб
Власти Мексики изъяли содержимое более 1,5 тысяч частных сейфов, а их владельцев вызвали для комментариев
Власти Мексики изъяли содержимое более 1,5 тысяч частных сейфов, а их владельцев вызвали для комментариев
Все новости по теме ГАИ, Необычное
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru