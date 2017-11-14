Губернатор Калининградской области сыграл на гитаре во время интервью программе «Неделя»

Новости Беларуси. Калининград свяжут прямыми авиарейсами со всеми областными центрами Беларуси. Об этом губернатор самого западного российского региона рассказал в интервью моему коллеге Игорю Позняку, автору программы «Неделя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что будут делать белорусские водители во время чемпионата мира по футболу, полезный опыт наших мелиораторов и что в домашнем холодильнике Антона Алиханова?

Антон Алиханов, губернатор Калининградской области Российской Федерации:

В моей социальной сети написали сразу о том, что я должен зайти на рынок и в Минске купить сало, которое самое-самое вкусное в мире.

Так что посмотрим, может еще успею заскочить и кусочек прикупить.

Об этом и не только Антон Алиханов рассказал (а еще и на гитаре сыграл!) для нашей программы «Неделя». Она выйдет в эфир в воскресенье 19 ноября в 19:30.