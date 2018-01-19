Гуманитарный груз стоимостью более 330 миллионов рублей направлен пострадавшим от тайфуна во Вьетнаме

Новости Беларуси. Белорусские спасатели в свой профессиональный праздник занимались формированием гуманитарного груза для Вьетнама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его 20 января направят в пострадавшие от стихии районы. Напомним, в начале ноября 2017 года на Вьетнам обрушился тайфун. Погибли более 40 человек, почти два десятка пропали без вести. Разрушены тысячи домов. Сейчас многим приходится ютиться в приспособленных условиях. Облегчит их быт белорусская гуманитарная помощь.

Александр Худолеев, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Республикой Беларусь был сформирован гуманитарный груз весом 40 тонн и стоимостью более 330 миллионов белорусских рублей, в состав которого вошли продукты питания, в том числе детского питания, одеяла, кровати, а также дизельная электростанция.

За последнее время гуманитарные грузы из Минска были отправлены в Сирию, Эквадор и Украину.