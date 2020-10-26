ГУВД о протестах 25 октября: «Милиция не позволила взять под контроль центр Минска»
Новости Беларуси. Более 100 человек задержаны по итогам несанкционированной акции в Минске 25 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Двое правоохранителей пострадали. Такую информацию озвучил начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.
По его словам, цель протестующих была – занять центр города, в частности проспект Независимости «со всеми его площадями».
При очередной попытке прорваться к площади Государственного флага участники акции вели себя достаточно агрессивно. В правоохранителей полетели камни, затем толпа двинулась в спальные районы. Совершено нападение на Центральное РУВД Минска.
Иван Кубраков, начальник ГУВД Мингорисполкома:
В итоге милиция не позволила взять под контроль центр города Минска. Нами были приняты меры по предотвращению противоправных действий. С наступлением темноты протестующие пошли в спальные районы, начали забрасывать камнями административные здания. Также напали на Центральное РУВД города Минска.
Нами были приняты меры по пресечению противоправных действий. Были применены спецсредства и физическая сила. Действиям протестующих будет дана правовая оценка.
В очередной раз были попытки перекрытия движения, вновь в толпе были замечены подростки и маленькие дети. Наиболее активные участники беспорядков задержаны.
Как заявили в ГУВД Минска, правоохранительные органы ситуацию полностью контролировали. В ведомстве также обратили внимание, что в акциях протеста участвует все больше радикально настроенных людей, потому призывают граждан позаботиться о собственной безопасности.
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Новости Беларуси. 25 октября в столице вновь состоялись так называемые протестные марши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И все как под копирку: перекрытое движение, маленькие дети рядом с пьяными и радикалами. Толпа без какой-либо логики и цели кружилась по центру Минска. Внятных лозунгов не было, зато были крики, злоба, провокации.
Тем не менее правоохранительные органы ситуацию полностью контролировали. Сегодня, 26 октября, МВД сообщит точные цифры участников митинга. В ведомстве также обращают внимание, что активизировались радикальные элементы и призывают граждан заботиться о собственной безопасности.
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