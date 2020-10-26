ГУВД о протестах 25 октября: «Милиция не позволила взять под контроль центр Минска»

Новости Беларуси. Более 100 человек задержаны по итогам несанкционированной акции в Минске 25 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двое правоохранителей пострадали. Такую информацию озвучил начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.

По его словам, цель протестующих была – занять центр города, в частности проспект Независимости «со всеми его площадями».

При очередной попытке прорваться к площади Государственного флага участники акции вели себя достаточно агрессивно. В правоохранителей полетели камни, затем толпа двинулась в спальные районы. Совершено нападение на Центральное РУВД Минска.

Иван Кубраков, начальник ГУВД Мингорисполкома:

В итоге милиция не позволила взять под контроль центр города Минска. Нами были приняты меры по предотвращению противоправных действий. С наступлением темноты протестующие пошли в спальные районы, начали забрасывать камнями административные здания. Также напали на Центральное РУВД города Минска.

Нами были приняты меры по пресечению противоправных действий. Были применены спецсредства и физическая сила. Действиям протестующих будет дана правовая оценка.

В очередной раз были попытки перекрытия движения, вновь в толпе были замечены подростки и маленькие дети. Наиболее активные участники беспорядков задержаны.

Как заявили в ГУВД Минска, правоохранительные органы ситуацию полностью контролировали. В ведомстве также обратили внимание, что в акциях протеста участвует все больше радикально настроенных людей, потому призывают граждан позаботиться о собственной безопасности.

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