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ГУВД о задержании российского психолога Михаила Козлова

15.08.2017 - 13:38

Новости Беларуси. Вечером 14 августа в Минске был задержан российский психолог Михаил Козлов. Это произошло во время тренинга.

По информации ГУВД Мингорисполкома, вечером в милицию обратилась женщина. Она сообщила об оскорбительных действиях во время тренинга психолога. По словам женщины, Михаил Козлов мошенническим путем завладел суммой денег в размере 250 долларов, принадлежащими ей.

Такое же сообщение поступило на телефон доверия ГУВД Мингорисполкома.

Скриншот из видно. Источник: youtube.com

Участников тренинга отвезли в Октябрьское РУВД Минска, где они были допрошены. После разбирательства людей отпустили. Михаила Козлова оставили в районном управлении. По факту вчерашнего тренинга и поступивших жалоб проводится проверка.

Михаил Козлов не в первый раз посещает белорусскую столицу. Психолог уже приезжал с тренингами в Минск. Известность Козлов приобрел после участия в телешоу «Дом-2». По информации на сайте психолога, на его тренингах побывали более 40 тысяч человек. На сайте утверждается, что Козлов является экспертом на многих телеканалах и радиостанциях России.

Фото: facebook.com/mikhail.kozlov.184?fref=ts

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