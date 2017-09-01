новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Хочется передать весь свой опыт и научить их всему хорошему: в 2017 году суворовцами стали 68 ребят

01.09.2017 - 11:14

Новости Беларуси. 1 сентября на плацу минского Суворовского военного училища клятву на верность кадетскому братству принесли 68 вчерашних школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти ребята, которым нет и 12 лет, уже сделали свой выбор в пользу военной службы, которую будет осваивать ближайшие пять лет.

Николай Самец, старший вице-сержант, заместитель командира взвода Минского суворовского военного училища:
Мой последний год. Набираем малышей, которые пришли сюда по своей воле и хотят в дальнейшем стать военными офицерами и защищать честь училища. Конечно, испытываешь гордость за них и видишь в них потенциал. Они – будущие защитники нашей Родины.

И хочется как выпускнику передать все свои навыки, весь свой опыт и научить их всему хорошему.

После торжественного построения новоиспеченные первокурсники отправились в свое первое в жизни увольнительные. Всего же около миллиона юных белорусов сегодня приступают к занятиям. Доносить до них знания будут около полумиллиона педагогов. И темой первой их встречи с подопечными по всей стране определен урок «Беларусь – мая Айчына».

Хочется передать весь свой опыт и научить их всему хорошему: в 2017 году суворовцами стали 68 ребят

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Беларуси после летних каникул открылись 3500 учреждений образования
В Беларуси после летних каникул открылись 3500 учреждений образования
В День знаний Президент Беларуси посещает Минский государственный автомеханический колледж имени академика Высоцкого
В День знаний Президент Беларуси посещает Минский государственный автомеханический колледж имени академика Высоцкого
В Беларуси 1 сентября впервые за парты сядут более 100 тысяч первоклассников
В Беларуси 1 сентября впервые за парты сядут более 100 тысяч первоклассников
Мы тесно сотрудничаем с Могилевским университетом продовольствия: преимущества среднего специального образования
Мы тесно сотрудничаем с Могилевским университетом продовольствия: преимущества среднего специального образования
Вместим мы чуть больше 300 детей: в Жодино открылся детский сад «Солнышко»
Вместим мы чуть больше 300 детей: в Жодино открылся детский сад «Солнышко»
Сокращенное время перерывов, система оплата питания и тематические уроки: школы Минска готовы принять учеников
Сокращенное время перерывов, система оплата питания и тематические уроки: школы Минска готовы принять учеников
Более 50 учителей с вопросами образования: в Национальной библиотеке 28 августа прошел большой педсовет
Более 50 учителей с вопросами образования: в Национальной библиотеке 28 августа прошел большой педсовет
Мода на профтехобразование в Беларуси: как рынок труда диктует спрос на рабочие специальности
Мода на профтехобразование в Беларуси: как рынок труда диктует спрос на рабочие специальности
Все новости по теме Учебный год 2017/2018
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru