«Хочу поблагодарить моих болельщиков». Екатерина Карстен объявила о завершении карьеры

Новости Беларуси. Двукратная олимпийская чемпионка в академической гребле Екатерина Карстен объявила о завершении карьеры, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Спортсменка отметила, что готовилась к восьмой своей Олимпиаде в своей карьере, но накануне лицензионного чемпионата мира получила травму. Решила пропустить мировой форум и вынужденно завершила карьеру.

Екатерина Карстен, двукратная олимпийская чемпионка по академической гребле:

Хочу поблагодарить моих болельщиков и также вас всех, кто мне писал. Своего мужа, который меня поддерживал все время. И, конечно, дочь, которая хотела больше быть с мамой, но не получалось.