«Хочу поблагодарить моих болельщиков». Екатерина Карстен объявила о завершении карьеры
Новости Беларуси. Двукратная олимпийская чемпионка в академической гребле Екатерина Карстен объявила о завершении карьеры, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Спортсменка отметила, что готовилась к восьмой своей Олимпиаде в своей карьере, но накануне лицензионного чемпионата мира получила травму. Решила пропустить мировой форум и вынужденно завершила карьеру.
Екатерина Карстен, двукратная олимпийская чемпионка по академической гребле:
Хочу поблагодарить моих болельщиков и также вас всех, кто мне писал. Своего мужа, который меня поддерживал все время. И, конечно, дочь, которая хотела больше быть с мамой, но не получалось.
Екатерина Карстен: После Рио хотела бросить, но не придумала, что делать дальше
Валентин Шантарович после ЧМ в Сегеде: «Молодёжь, которая сейчас пришла, – это молодёжь со стержнем»
Новости Беларуси. Белорусские гребцы вернулись домой после сверхуспешного чемпионата мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Соревнования проходили в венгерском Сегеде на обновленном гребном канале. На мировом форуме наша команда завоевала 14 медалей, шесть из них – золотые. Этот чемпионат мира стал квалификационным к Олимпиаде 2020 года. Главные летние старты четырехлетия примет Токио. Наши спортсмены завоевали 11 лицензий в японскую столицу.
Валентин Шантарович, главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:
Я уже какую Олимпиаду еду… пятую, наверное, буду. Это количество лицензий – одно из наибольших.
Та целенаправленная подготовка, которая рождалась в течение всего этого олимпийского цикла, дала плоды. Молодежь, которая сейчас пришла, – это молодежь со стержнем, которая эмоционально может подводиться и физически и грамотно вести стратегию прохождения дистанции.