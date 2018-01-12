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Хоккеисты из СДЮШОР обыграли победителей «Золотой шайбы» юношескую команду «Медведь» в товарищеском матче со счетом 16:3

12.01.2018 - 21:50

Новости Беларуси. 12 января на «Минск-Арене» прошел товарищеский матч между победителями республиканских юношеских соревнований «Золотая шайба» командой «Медведь» и столичной детско-юношеской школой олимпийского резерва, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ребятам до 16 лет. Матч получился ярким, но в итоге победу праздновали представители СДЮШОР, счет – 16:3.


Станислав Гучик, игрок команды СДЮШОР:
Настроен я положительно. Как говорит наш тренер, на каждого соперника нужно настраиваться по-одинаковому. Хоккей  это полезно для здоровья и он раскрывает мой характер.

Александр Рубанов, директор  СДЮШОР по хоккею с шайбой управления спорта и туризма Мингорисполкома:
На 2019 год, вот ребята как раз 2003 года, они планируют выход в группу А, у них есть все шансы. Они идут на первом месте в чемпионате.


Детско-юношеский хоккей в столице выходит на новый уровень. В Минске около десятка государственных и частных спортивно-учебных центров. Пример успешной подготовки – клуб «Медведь», хоккеисты которого из обычной дворовой команды стали чемпионами.

Сергей Фурманов, начальник управления спорта и туризма Мингорисполкома:
У нас постоянно в городе Минске расширяется количество спортивных соревнований именно для детей и юношества. Создаются центры по различным видам спорта, готовятся квалифицированные кадры.

Уделяется внимание в столице и любительскому хоккею. Так в Минске вскоре зальют 35 ледовых площадок,  25 хоккейных коробок, а еще обустроят 14 лыжных трасс. Морозная погода этому способствует.

Хоккеисты из СДЮШОР обыграли победителей «Золотой шайбы» юношескую команду «Медведь» в товарищеском матче со счетом 16:3

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