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Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Металлург», забросив пять шайб в третьем периоде

18.09.2017 - 10:19

Новости Беларуси. Зрители, которые 17 сентября собрались на трибунах «Минск-Арены», стали свидетелями одного из самых эффектных камбэков в истории столичного «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Домашняя игра против магнитогорского «Металлурга» долгое время складывалась для «зубров» неудачно: после двух периодов российская команда уверенно вела 3:0. Причем одну из шайб в рядах «магнитки» провел не чужой для минских болельщиков Мэтт Эллисон. Но на заключительном отрезке хозяева льда преобразились и сотворили настоящее чудо.

47 минута – забивает Александр Китаров, 49 – его тезка Павлович.

Прошло еще немного времени, и Китаров оформил дубль, тем самым восстановив паритет в матче. А за 45 секунд до сирены Евгений Лисовец впервые вывел бело-синих вперед, чем произвел на «Минск-Арене» фурор. Окончательно добил «Металлург» уже упомянутый Павлович: на отметке 59:59 он отправил шайбу в пустые ворота – 5:3.

Александр Павлович, нападающий ХК «Динамо-Минск»:
Два периода немножко не работали по схеме, которую от нас требовали. Третий период – пара хороших смен, мы зацепились. Они перестали играть, мы забили удачные голы. Сработали как команда.

Александр Китаров, нападающий ХК «Динамо-Минск»:
Поговорили в раздевалке спокойно. Поняли, что нам нужно делать, договорились, что делать. И просто выполнили это.

Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Металлург», забросив пять шайб в третьем периоде

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Источник фото: hcdinamo.by
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