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Хоккеисты минского «Динамо» обыграли московских одноклубников: в среду наши начнут 4-матчевую серию дома

07.10.2017 - 21:32

Новости Беларуси. Минское «Динамо» добилось третьей кряду победы в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В выездном матче зубры обыграли динамовцев Москвы. Любопытно, что не далее как в этот понедельник соперники встречались на минском льду. Тогда команда Горди Дуайера выиграла 5:1. На этот раз счет был скромнее – 2:1. Зубры пропустили первыми, на 24 минуте забросил Бойд, однако вскоре отыгрались.

На 29 минуте большинство реализовал Ковыршин. Победную шайбу минчане забросили незадолго до конца основного времени матча. Отличился Волков – 2:1. «Динамо» возвращается в Минск и уже в среду начнет четырехматчевую домашнюю серию. Первый соперник – «Салават Юлаев».

Хоккеисты минского «Динамо» обыграли московских одноклубников: в среду наши начнут 4-матчевую серию дома

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