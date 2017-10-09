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Хоккеисты «Рейнджерс» одержали первую победу в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2017/18

09.10.2017 - 22:25

Новости США. Всего один матч был сыгран накануне в регулярном чемпионате НХЛ. На льду легендарного Мэдисон Сквер Гарден отношения выясняли команды «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Монреаль Канадиенс», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Обе команды днем ранее проводили напряженные матчи регулярки, что, впрочем, не помешало им в очном противостоянии показать очень бодрый хоккей. В первом периоде судьи не засчитали сразу два гола хоккеистов «Монреаля».

А вот «Рейнджеры» открыли счет на исходе стартовой двадцатиминутки согласно всем правилам. Любопытно, что шайба влетела в сетку ворот Прайса рикошетом от конька защитника Уэбера.

Еще один гол случился уже в середине третьего периода. Бучневич поборолся за воротами и выдал пас на Зибанежада. Шведский нападающий «Рейнджерс» не сплоховал,  послав шайбу точно в зазор между штангой и вратарем. 2-0 – первая в сезоне победа конных полицейских.

Хоккеисты «Рейнджерс» одержали первую победу в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2017/18

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