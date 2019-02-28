Хоккей. Минское «Динамо» победило сборную клубов экстралиги

28.02.2019 - 22:37

Новости Беларуси. 28 февраля на «Чижовка-Арене» состоялся второй матч белорусского дерби между хоккейным «Динамо-Минск» и сборной клубов экстралиги чемпионата страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В поединке на льду «Чижовка-Арены» победу одержали «зубры». Это матч для обеих команд, можно сказать, был решающим. Поэтому неудивительно, что встреча вызвала огромный интерес со стороны болельщиков.

Поболеть на трибуны пришло несколько тысяч зрителей, в том числе матч посетил и глава государства Александр Лукашенко. Благодаря этой победе «зубрам» удалось сравнять счет в серии. Напомним: прошлый поединок закончился со счетом – 2:4 в пользу сборной клубов экстралиги.

Хоккейная серия между «Динамо-Минск» и сборной клубов чемпионата Беларуси проводится впервые. Следующий поединок пройдет на льду «Минск-Арены» состоится 2 марта, игра начнется в 18.00.

Вход, как и на предыдущие матчи, бесплатный.