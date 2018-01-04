﻿ Хоккейная битва между Китаем и Швейцарией, сборной Балкан и командой России: начался XIV Рождественский турнир | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Хоккейная битва между Китаем и Швейцарией, сборной Балкан и командой России: начался XIV Рождественский турнир

04.01.2018 - 15:00

Новости Беларуси. Масштабный международный спортивный праздник принимает Минск. На льду «Чижовка-Арены» определяются сильнейшие в хоккейных битвах между Китаем и Швейцарией, а также сборной Балкан и командой России,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом, первые клюшки XIV Рождественского турнира любителей хоккея скрещены. Китайские спортсмены принимают участие в состязаниях впервые. А вот остальные команды уже хорошо знакомы с белорусским льдом.

Всего за чемпионский титул поборются 8 ледовых дружин. Беларусь представляет команда главы государства. Наши спортсмены выйдут на лед и сразятся с представителями Объединенных Арабских Эмиратов, бронзовых призеров прошлогоднего турнира.

Традиционно, Рождественский хоккей в белорусской столице собирает много болельщиков, среди которых немало и зарубежных гостей. Так что, трибуны в эти дни заполнены до предела.

Вечером 4 января состоится торжественная церемония открытия Рождественского турнира. 

Хоккейная битва между Китаем и Швейцарией, сборной Балкан и командой России: начался XIV Рождественский турнир

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Первые итоги Рождественского турнира: россияне разгромили сборную Балкан, команда из Китая проиграла швейцарцам
Первые итоги Рождественского турнира: россияне разгромили сборную Балкан, команда из Китая проиграла швейцарцам
Хоккей, который объединяет: в Минске спортсмены из 15-ти государств готовятся к старту Рождественского турнира
Хоккей, который объединяет: в Минске спортсмены из 15-ти государств готовятся к старту Рождественского турнира
Отличная возможность встретиться с игроками из разных стран: Беларусь в ожидании Рождественского хоккейного турнира
Отличная возможность встретиться с игроками из разных стран: Беларусь в ожидании Рождественского хоккейного турнира
Хоккейная команда Президента Беларуси – наш главный соперник: команда ОАЭ готовится сыграть на Рождественском турнире в Минске
Хоккейная команда Президента Беларуси – наш главный соперник: команда ОАЭ готовится сыграть на Рождественском турнире в Минске
С каждым годом соревнования всё серьезнее: в Минск прибыла хоккейная команда ОАЭ для участия в Рождественском турнире
С каждым годом соревнования всё серьезнее: в Минск прибыла хоккейная команда ОАЭ для участия в Рождественском турнире
Минск готовится принять XIV Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси
Минск готовится принять XIV Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси
Хоккейная команда Президента Беларуси одержала победу над ледовой дружиной Гомельской области со счётом 3:2
Хоккейная команда Президента Беларуси одержала победу над ледовой дружиной Гомельской области со счётом 3:2
Рождественский турнир: Кубок – у белорусов, 100 очков по системе «гол+пас» у Президента
Все новости по теме Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru